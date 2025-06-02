美國土安全部長：歡迎中生來美學習 但別當中共間諜

美國國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）6月1日接受《福斯新聞》節目訪問時警告中國留學生，不要在美國為中共擔任間諜，否則將不允許他們在美留學。 （法新社資料照）

2025/06/02 17:03

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普政府近日採取行動，要撤銷中國留學生簽證，引發各界議論。美國國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）6月1日接受《福斯新聞》節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時警告中國留學生，不要在美國為中共擔任間諜，否則將不允許他們在美留學。

當「週日早晨談未來」主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）詢問哈佛大學從中國拿了多少錢時，諾姆回答：「我不知道具體金額，可能是數億美元，因為這些中國學生多年來一直在支付全額學費。此外，他們還因為參與一些特殊計畫，而獲得了中國資助和提供的助學金。」

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諾姆表示：「哈佛大學與中國的這些關係令人深度擔憂，而且不只是哈佛大學，還有其他大學，我們正在審查每一所大學。如果你來到這個國家學習，你是一名外國學生，並且認識到這個機遇，那就太好了。但不要來這裡對我們進行間諜活動，並將這些資訊帶回國內，交給那些每天都在企圖摧毀我們的敵人。」

諾姆還說，中共已經滲透到美國，「保衛國土是我的職責，川普總統向我發出了這項指示。除非他們（中國留學生）改正行為，否則將不讓他們參加留學生計劃。」

過去幾週，川普政府與哈佛大學的爭端不斷升級，不僅凍結了對哈佛大學數十億美元的聯邦補助，哈佛大學針對這個問題提起訴訟，要求恢復撥款。川普政府還提議終止哈佛大學的免稅地位，並提高對該校的捐贈基金徵稅，同時啟動了一項調查，以確認哈佛是否違反民權法。

諾姆5月22日以哈佛大學未能完全配合提供外籍生相關資料要求，以及校方與中共合作等多項指控為由，撤銷該校招收外籍生的權利。美國國務卿魯比歐5月28日宣布，國務院將與國土安全部合作，積極尋求撤銷中國留學生簽證，「包括與中共有所連結或從事關鍵領域研究者」，並修正簽證準則，加強審查未來所有來自中國及香港的簽證申請。

《華爾街日報》6月1日報導，哈佛大學長年是潛在中國高層官員的進修首選，其培育的官僚人數之多，隸屬上海《解放日報》的「上觀新聞」2014年一篇評論寫道，若要評價中國共產黨的海外黨校，頂尖者非哈佛大學甘迺迪學院莫屬。

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