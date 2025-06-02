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    大阪男癡戀遭拒竟裝GPS行凶 狠推女店員下樓再踩臉

    日本大阪近日發生女店員遭男客癡戀騷擾，甚至被對方從樓梯推下、踩臉導致重傷。（@livedoornews/X）

    日本大阪近日發生女店員遭男客癡戀騷擾，甚至被對方從樓梯推下、踩臉導致重傷。（@livedoornews/X）

    2025/06/02 17:19

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪日前驚傳一起驚悚的跟騷案，一名46歲男子三宅健史單方面迷戀20多歲女店員，遭拒絕後不斷騷擾，甚至在對方腳踏車偷裝GPS定位器掌握行蹤，最終竟潛入女子公寓，將其從樓梯推落並猛踩臉部，導致女子重傷。

    綜合日媒報導，4月8日深夜11時許，一名男子潛入女子位於大阪府內的公寓，趁對方返家時突襲，從背後扯住頭髮將她推下樓梯，之後還狠踩臉部後逃離現場。女子背部與腿部多處挫傷，所幸意識清醒，緊急報警求助。

    由於犯案者戴帽遮掩面貌，初期調查受阻。但警方鎖定三宅為嫌疑人，因他是女子打工店家的常客，自稱對她有好感，曾多次透過社群媒體傳訊邀約共餐但被拒絕。警方在女子住所與工作地點發現其多次出沒，最終依違反「跟蹤騷擾防制法」將他逮捕，進一步追查後揭露其惡行。

    三宅手機中安裝一款GPS定位應用，警方查出他早在3月就已將發射器暗藏在女子的腳踏車上，當車輛靠近事先設定的住家或工作地點時，手機會即時接收通知，進而掌握對方行動。

    面對訊問，三宅坦承曾使用GPS追蹤對方，辯稱是因被封鎖後感到「氣憤」，但否認有殺人意圖。大阪警方則強調，此案不僅涉及嚴重傷害，更顯示科技產品被濫用於侵害他人隱私與人身安全的風險，後續將依殺人未遂等罪偵辦。

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