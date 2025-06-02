波蘭「川普」誕生！納夫羅茨基總統大選險勝 親歐總理頭大了

波蘭總統候選人納夫羅茨基以些微差距勝選。（路透）

2025/06/02 16:34

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭官方2日公布總統大選結果，民族主義者納夫羅茨基 （Karol Nawrocki） 以50.89%得票率險勝，對該國親歐盟政府構成重大打擊。其親歐對手、華沙市長佐薩斯科斯基 （Rafal Trzaskowski）獲49.11%選票。這場選舉被視為波蘭在親歐路線與受美國總統川普影響的民族主義間的關鍵抉擇。

《法新社》報導，42歲的納夫羅茨基是歷史學家，亦為川普的欣賞者。他的勝選預計將阻礙現任總理圖斯克（Donald Tusk） 政府在墮胎權和LGBTQ權益等議題上的進步議程，並可能因法治問題重燃與歐盟的緊張。尤為引人關注的是，納夫羅茨基對烏克蘭加入歐盟和北約持批評態度，並主張削減對烏克蘭難民的福利，此立場恐將影響波蘭對烏克蘭的堅定支持，以及西方對烏援助的關鍵補給路線。

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選舉結果出爐後，各方反應迅速。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）盛讚納夫羅茨基取得「奇妙的勝利」，並在社群平台X上形容選情「驚心動魄」，表示期待與其合作。歐盟執委會主席馮德萊恩（（Ursula von der Leyen） 亦向納夫羅茨基道賀，表示「有信心」與華沙繼續「非常良好的合作」，共同確保歐洲的安全與繁榮。德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier） 也發出賀電，呼籲波德兩國「在民主和法治基礎上密切合作」，以確保歐洲的未來。

報導指，波蘭總統對外交國防政策有影響力並握有法案否決權。納夫羅茨基的當選，可能使奧班 等中東歐疑歐派領袖再添盟友，進一步影響歐盟內部團結。他競選時曾獲訪白宮，並稱川普預言他會勝選；美國國土安全部長諾姆 （Kristi Noem） 日前亦曾公開為其背書。

許多納夫羅茨基支持者倡導更嚴格的移民管制、保守社會價值，並要求波蘭在歐盟內擁有更大主權。相對地，特拉斯科夫斯基的支持者則傾向更深度的歐盟整合與加速社會改革。華沙大學政治學者形容此次選舉是「一場真正的文明衝突」。

納夫羅茨基的競選過程曾受其個人過往爭議影響，但他均予以否認。他在競選最後時刻，曾前往紀念二戰期間遭烏克蘭民族主義者殺害的波蘭人紀念碑獻花，稱該事件為「對波蘭人民的種族滅絕」，此舉亦引發烏方批評。波蘭作為歐盟與北約重要成員國，其政治走向對區域穩定及俄烏戰局均有深遠影響。

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