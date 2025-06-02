咖啡豆比飛彈還猛？南韓總統大選「歪樓」 香奈兒包、酒店全都上戰場

南韓共同民主黨總統候選人李在明2日在首爾的一場競選活動中比出愛心手勢與民眾互動。（美聯社）

2025/06/02 16:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統大選在即，卻因前保守派領袖尹錫悅戒嚴令風波下台後，演變成一場失焦的抹黑戰。政策辯論被咖啡豆、香奈兒包與酒店沙龍等爭議淹沒，自由派領先者李在明與保守派對手金文洙在最終辯論中更是激烈互攻，李斥金為「尹錫悅化身」，金則批李是「獨裁先兆」。

《美聯社》報導，「咖啡豆風波」源於李在明在競選中提及一杯咖啡豆成本僅120韓元（約新台幣2.6元）卻可售近萬韓元（約新台幣219元）。他原意是宣傳其擔任京畿道知事時，協助無照攤販轉型合法經營（如賣咖啡）能大幅提升獲利，卻被金文洙陣營猛烈抨擊為不解自營業者疾苦、影射咖啡店牟取暴利，引發小商家普遍不滿。李在明則反控對手扭曲其言論。

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其次，前第一夫人金建希的「香奈兒包醜聞」持續延燒，成為金文洙的軟肋。首爾檢方正調查她是否在尹錫悅2022年上任後，收受統一教官員贈送的兩個香奈兒包以圖商業利益。此前她已因收受迪奧包、涉嫌股價操縱等案備受爭議。金文洙對此系列醜聞始終迴避直接評論，引來李在明質疑其若當選，尹錫悅恐將成為幕後「影武統治者」。

最後，「酒店沙龍（room salon）」這一南韓特殊夜生活文化的象徵，也意外引爆選戰。李在明所屬的民主黨指控，審理尹錫悅叛亂案的法官池貴然 （Jee Kui-youn，音譯）曾光顧首爾南部的高檔酒店沙龍，且消費由身份不明的同伴支付，疑涉利益衝突與司法公正。池貴然對此堅決否認。保守派則反批民主黨此舉意在干預司法，尤其李在明本人也面臨多起刑事審判。

報導指出，這些脫離國政方針的激烈攻防與個人爭議，使得南韓選民在關鍵的政策選擇上，難以聚焦，國家的未來方向討論空間也備受擠壓。

南韓總統大選前夕，保守派國民力量黨候選人金文洙2日在東南部港口城市釜山的一場競選活動中，向熱情支持者豎起雙手比讚。（歐新社）

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