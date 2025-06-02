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    首爾地鐵縱火案 6旬男不滿離婚訴訟結果犯案

    南韓首爾地鐵5月31日發生縱火事件，造成20多人受傷送醫。（@aigpt11/X）

    南韓首爾地鐵5月31日發生縱火事件，造成20多人受傷送醫。（@aigpt11/X）

    2025/06/02 15:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾地鐵5號線5月31日上午發生縱火案件，一名60多歲男子在列車行駛至隧道段時，當眾潑灑汽油並點燃火勢，造成包含他在內共23人送醫，其中多為輕微嗆傷。另有129名乘客在現場接受輕傷治療後離去，所幸無人傷重或喪命。警方迅速逮捕嫌犯，初步查明其犯案動機竟與不滿離婚訴訟結果有關。

    綜合韓媒報導，當地時間31日上午8時43分左右，在列車從汝矣島站駛往麻浦站的隧道間，持桶裝汽油上車，並在車廂內縱火。乘客與司機合力以滅火器控制火勢，阻止更大災難發生，但仍導致大批乘客吸入濃煙不適，車廂也遭嚴重損毀。

    消防單位出動263人與74輛消防車，耗時近兩小時才全面撲滅火勢。事故導致汝矣渡口至麻浦站間一度停駛，兒峴站至汝矣島站服務中斷約90分鐘，嚴重干擾通勤動線。火災最終釀成1節車廂燒毀、2節燻黑，初步估算財損達3.3億韓元（約新台幣720萬）。

    儘管列車採防火材質設計，有效壓制火勢擴散，但監視器無法即時回傳畫面的技術缺陷也被揭露，首爾交通公社承諾將全面升級監控系統，並對嫌犯提起刑事告訴，同時研擬民事求償方案。

    嫌犯今（2）日抵達首爾南部地方法院應訊，面對記者詢問「是否為抗議離婚結果而縱火？」他坦承「是的」，但對其他問題均未回應。一名自稱是他哥哥的男子則透露，嫌犯為計程車司機，近期因被判高額贍養費而心生不滿。

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