嚇歪！行李X光「群蛇亂舞」 印男拖數十毒蛇闖關孟買機場

印度孟買海關1日查獲的走私蛇類。左圖為部分印尼竹葉青，右圖為蛛尾擬角蝰及其特化的蜘蛛狀尾部。這些毒蛇被藏匿於一名自泰國抵達乘客的託運行李中。（圖：孟買海關X平台）

2025/06/02 14:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度海關官員表示，一名從泰國飛抵金融之都孟買的印度籍乘客，因試圖走私數十條劇毒蝰蛇 （venomous vipers） 而遭到攔截。這些蛇類，包括44條印尼竹葉青 （Indonesian pit vipers），被「藏匿於託運行李中」。

《法新社》報導，孟買海關1日晚間發布聲明指出，「一名從泰國抵達的印度國民已被逮捕」，但未透露該名乘客的詳細資料。除了印尼竹葉青，該乘客還攜帶了3條蛛尾擬角蝰 （Spider-tailed horned vipers） 以及5隻亞洲葉龜 （Asian leaf turtles）。孟買海關公布了查獲蛇隻的照片，其中包括在水桶中蠕動的藍色和黃色爬行動物。

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在孟買，查獲蛇類相對罕見，海關官員更常公布的是走私黃金、現金、大麻，或是乘客吞下的疑似古柯鹼藥丸等案件。然而，類似的動物走私案件也偶有所聞。

今年二月，孟買機場海關官員便攔截了一名走私客，在其行李中查獲5隻合趾猿 （Siamang gibbons）。這種小型猿類原產於印尼、馬來西亞和泰國的森林，已被國際自然保護聯盟 （IUCN） 列為瀕危物種。海關官員稱，這些小動物被「巧妙地藏匿」在乘客拉桿箱內的一個塑膠箱中。

去年十一月，海關官員查獲一名乘客攜帶12隻活龜；而在那之前一個月，則查獲4隻犀鳥 （hornbill birds），這些動物均來自從泰國飛來的航班。更早之前的九月，兩名乘客因攜帶5隻年幼的凱門鱷 （caiman，一種短吻鱷科爬行動物）而被捕。

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