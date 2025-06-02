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    美北卡州高中生百人派對驚傳槍響 釀1死11傷

    美國北卡州百人派對傳出槍響，造成1人死亡、至少11人受傷。圖為FBI協助調查。（圖擷自FBI - Charlotte臉書）

    美國北卡州百人派對傳出槍響，造成1人死亡、至少11人受傷。圖為FBI協助調查。（圖擷自FBI - Charlotte臉書）

    2025/06/02 14:53

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州卡托巴郡（Catawba County）1處民宅土地，於1日凌晨0時45分許舉行派對時驚傳槍響，造成1人死亡、至少11人受傷，目擊者透露出席派對的有很多是當地高中生，嫌犯則尚未落網。

    《ABC》報導，卡托巴郡警長辦公室警官圖爾克（Aaron Turk）表示，這場派對在佔地2英畝（約0.8公頃）的區域舉行，大約有100多人參與，槍手應該不只1人，初步計算一共射了80多發子彈。

    圖爾克透露，在槍擊案發生前2個小時左右，警員曾前往處理噪音投訴，派對人員當時配合警方調低音樂音量，就目前所了解的情況來看，槍擊動機應和噪音問題沒有關係。

    圖爾克說，當局接獲槍擊通報後連忙派遣警力，在現場發現1人當場死亡，11名傷者中則有1人狀況危急；卡托巴郡警長布朗（Donald G. Brown II）指出，北卡州調查局（NCSBI）、聯邦調查局（FBI）、菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）都已協助偵辦此案。

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