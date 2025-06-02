共同社：日本防衛省近9年補助大學軍事研究計畫逾5億元

日媒1日證實，日本防衛省過去9年間共對22所大學補助約27.3億日元，研究可同時應用於軍事的先進民生技術。（路透資料照）

2025/06/02 14:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《共同社》1日發布數據稱，日本防衛省2015年度啟動「安全保障技術研究促進制度」以來，9年間共對22所大學補助約27.3億日元（約新台幣5.7億元）。該制度針對未來可應用於軍事技術的基礎研究提供支持。

「安全保障技術研究促進制度」旨在積極運用可同時應用於軍事的先進民生技術，對象為基礎研究，但不包括直接的武器研究。

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《共同社》彙總2015至2023年度預算執行情況顯示，透過該制度對大學進行的補貼正日漸增加，從2015年度約8000萬日元（約新台幣1670萬元），增至2023年度約6.2億日元（約新台幣1.3億元）。

其中，金額最高的是2019年度獲批准的筑波大學，達11.6億日元（約新台幣2.4億元）；其次是豐橋技術科學大學的3項補助，總金額達5.6億日元（約新台幣1.1億元）；大阪市立大學（現大阪公立大學）則從2016年度開始，獲得為期6年補助，金額達1.4億日元（約新台幣2930萬元）。

除2017年度外，每年都有以大學為代表機構的研究項目獲得批准。與此同時，原日本帝國大學中，獲批准的僅有北海道大學，補助由地方大學佔多數。

然而，1950年以來，隸屬日本內閣的特別機關「日本學術會議」（Science Council of Japan）發表了2次「拒絕以戰爭為目的展開研究」的聲明。2017年更公開質疑防衛省「安全保障技術研究促進制度」正當性。

對此，2020年時任首相菅義偉拒絕任命6名學術會議新候選人，象徵日本政府檢視學術會議、試圖著手改革。目前國會正在審議使其成為特殊法人的法案。

儘管雙方僵持不下，積極爭取研究經費的地方大學仍促使「安全保障技術研究促進制度」適用範圍日益擴大。

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