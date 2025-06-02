與習近平撞臉！中國歌唱家怨被抖音狂封鎖 全因「長相違規」

中國著名旅歐男中音歌唱家劉克清（右），由於天生長相神似中共黨主席習近平（左），導致中國社群帳號時常遭平台官方封鎖。（美聯社資料照、圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/06/02 16:15

相關新聞請見：



撞臉習近平遭檢舉「違規」封鎖 日專欄介紹中國可憐歌唱家

不准你長這樣！中國歌唱家長得像習近平 遭檢舉「違規」封鎖

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國著名旅歐男中音歌唱家劉克清，由於天生長相神似中共黨主席習近平，導致他許多中國社群帳號頻頻被警告或封鎖，且理由皆聲稱他「長相違規」，令他困擾不已。近日，劉克清在社群發文講述，自己過去5年抖音帳號因為長相問題不斷被封，導致工作機會與收入銳減，讓家中不富裕的經濟狀況雪上加霜。

請繼續往下閱讀...

據了解，劉克清今年5月22日在社群平台朋友圈發布一篇關於《臉的困擾》的貼文，事後被無數網友截圖瘋傳。從畫面顯示，劉克清在中國熱門短影音平台抖音的帳號頭像，於5月20日再度被官方強制刪除，官方還給他附上一項警告提示，「你的帳號個人資料被禁止修改個人資料30天」，讓劉克清對此感到十分無奈。

劉克清表示，每次他的抖音頭像被刪除，就必須更改新的，且他總是特小心更換自己目前生活中最樸實、平凡、平淡且平常的自拍照，「這次有將近1年沒被刪除和警告了。可是前天又是因為同樣的原因被刪除和警告，而且這次的懲罰是30天不能露臉！朋友們，你們說我現在的面部還犯規嗎？（見第一張前天劇照照片）」。

劉克清抱怨，自己不知道究竟要用什麼樣的照片，才不會被抖音官方判定違規，「為什麼我5年前開始，臉就突然改觀成總被警告的面容了呢？」，他透露，家中經濟不富裕、有4個孩子要養，原本想透過網絡直播賺錢，卻因為臉而無法實行，「本來唱美聲的賺錢就不多，這麼一封臉，我就機會更少了！咋辦啊？有誰能夠出出主意？」

貼文曝光後，不少網友紛紛吐槽，「古代有名諱，現在有臉諱」、「申請去做習一尊的替身吧」、「長相違規還是故意擦邊？」、「不是像直接明指習近平當皇帝嗎？」、「以前忌皇帝名諱，現在臉都敏感了」、「來美國申請政庇，然後各種娛媒把你曝成世界級網紅，『習近平壓力太大潤到美國啦』爆頭條，廣告代理費拿到手軟」。

事實上，這並非劉克清首度因為「長相違規」，導致中國社群平台帳號被封鎖與收到警告。早在2020年5月，抖音官方就曾收到用戶實名舉報劉克清頭像「長相違規」，而將他帳號進行封鎖，讓他不得不提供個人證明資料給平台審核，但事後反覆出現類似情況，不僅引起中國網友關注，還吸引許多外媒進行報導。

劉克清從2020年開始，反覆發生自己的中國社群帳號因「長相違規」導致封鎖的情況，不僅引起中國網友關注，還吸引許多外媒進行報導。（路透資料照、圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法