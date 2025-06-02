與習近平撞臉！中國歌唱家怨被抖音狂封鎖 全因「長相違規」
中國著名旅歐男中音歌唱家劉克清（右），由於天生長相神似中共黨主席習近平（左），導致中國社群帳號時常遭平台官方封鎖。（美聯社資料照、圖擷取自社群平台「X」，本報合成）
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李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國著名旅歐男中音歌唱家劉克清，由於天生長相神似中共黨主席習近平，導致他許多中國社群帳號頻頻被警告或封鎖，且理由皆聲稱他「長相違規」，令他困擾不已。近日，劉克清在社群發文講述，自己過去5年抖音帳號因為長相問題不斷被封，導致工作機會與收入銳減，讓家中不富裕的經濟狀況雪上加霜。
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據了解，劉克清今年5月22日在社群平台朋友圈發布一篇關於《臉的困擾》的貼文，事後被無數網友截圖瘋傳。從畫面顯示，劉克清在中國熱門短影音平台抖音的帳號頭像，於5月20日再度被官方強制刪除，官方還給他附上一項警告提示，「你的帳號個人資料被禁止修改個人資料30天」，讓劉克清對此感到十分無奈。
劉克清表示，每次他的抖音頭像被刪除，就必須更改新的，且他總是特小心更換自己目前生活中最樸實、平凡、平淡且平常的自拍照，「這次有將近1年沒被刪除和警告了。可是前天又是因為同樣的原因被刪除和警告，而且這次的懲罰是30天不能露臉！朋友們，你們說我現在的面部還犯規嗎？（見第一張前天劇照照片）」。
劉克清抱怨，自己不知道究竟要用什麼樣的照片，才不會被抖音官方判定違規，「為什麼我5年前開始，臉就突然改觀成總被警告的面容了呢？」，他透露，家中經濟不富裕、有4個孩子要養，原本想透過網絡直播賺錢，卻因為臉而無法實行，「本來唱美聲的賺錢就不多，這麼一封臉，我就機會更少了！咋辦啊？有誰能夠出出主意？」
貼文曝光後，不少網友紛紛吐槽，「古代有名諱，現在有臉諱」、「申請去做習一尊的替身吧」、「長相違規還是故意擦邊？」、「不是像直接明指習近平當皇帝嗎？」、「以前忌皇帝名諱，現在臉都敏感了」、「來美國申請政庇，然後各種娛媒把你曝成世界級網紅，『習近平壓力太大潤到美國啦』爆頭條，廣告代理費拿到手軟」。
事實上，這並非劉克清首度因為「長相違規」，導致中國社群平台帳號被封鎖與收到警告。早在2020年5月，抖音官方就曾收到用戶實名舉報劉克清頭像「長相違規」，而將他帳號進行封鎖，讓他不得不提供個人證明資料給平台審核，但事後反覆出現類似情況，不僅引起中國網友關注，還吸引許多外媒進行報導。
5月22日，因长相酷似习近平而在互联网上爆火的著名男中音歌唱家刘克清在朋友圈发表《脸的困扰》。— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） May 31, 2025
讲述自己过去5年，因为“长相违规”不断更换头像照片导致收入锐减的经历。
表示自己因为家里经济不富裕，希望在网上通过直播卖声乐课赚钱，但是却因为长相被几个大平台禁止直播，不知道该怎么办了。 pic.twitter.com/GJls6GTkyi
劉克清從2020年開始，反覆發生自己的中國社群帳號因「長相違規」導致封鎖的情況，不僅引起中國網友關注，還吸引許多外媒進行報導。（路透資料照、圖擷取自社群平台「X」，本報合成）