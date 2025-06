哈佛淪中共海外黨校？薄瓜瓜發文挺母校 稱美國人有天會嘗到苦果

2025/06/02 14:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國哈佛大學和川普政府交鋒延燒,哈佛被曝長期培養眾多中共高官及其子女,淪中共「海外黨校」。中共「紅三代」、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜(本名薄曠逸)近日發文被挖出,他力挺母校,稱美國人有一天將會嘗到失去他們(國際學生)的苦果。

薄瓜瓜5月23日在X帳號轉發《BBC》一則川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生資格的新聞,並寫道:人才是一個國家最重要的資源,現時這對國際學生來說是一個悲傷的消息,但從長遠來看,美國人將會嘗到失去他們的苦果。

薄瓜瓜表示,自己在哈佛遇到很棒的教授和同學,他將其視為終身好友。他稱,他們光明磊落,值得作為患難之交。他還說,「我可以熱愛我的國家,但也可以欣賞不同種族的人。」

他最後強調,美國軟實力的基石不在於好萊塢,而在課堂與講壇。

《華爾街日報》1日報導,哈佛大學甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School)校友不乏中國政壇要角。前中共政治局委員、2013至2018年任中國國家副主席的李源潮,2002年參與該學院中階官員培訓。已退休的國務院前副總理劉鶴,於1995年獲哈佛甘迺迪學院公共管理碩士,並在川普首任期間,擔任習近平首席貿易談判代表。

除了北京官方派遣,中共高層子女也對哈佛青睞有加。中國國家主席習近平之女習明澤於2010年以假名進入哈佛就讀。前國家主席江澤民之孫江志成、前政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜,皆為哈佛校友。

Forget oil, chips, rare earth minerals. Talent is the most importance resource a nation can have. This is sad news for international students today, but Americans will feel the pang of their loss in the long run.



Taking students around the world is a win-win: those that stay on… https://t.co/KmT6z2zB7X pic.twitter.com/fBB54HZJrs