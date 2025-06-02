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    哈佛淪中共海外黨校？薄瓜瓜發文挺母校 稱美國人有天會嘗到苦果

    中共著名「紅三代」薄瓜瓜曾在美國哈佛大學就讀。（路透資料照）

    中共著名「紅三代」薄瓜瓜曾在美國哈佛大學就讀。（路透資料照）

    2025/06/02 14:46

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國哈佛大學和川普政府交鋒延燒，哈佛被曝長期培養眾多中共高官及其子女，淪中共「海外黨校」。中共「紅三代」、重慶前市委書記薄熙來之子薄瓜瓜（本名薄曠逸）近日發文被挖出，他力挺母校，稱美國人有一天將會嘗到失去他們（國際學生）的苦果。

    薄瓜瓜5月23日在X帳號轉發《BBC》一則川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生資格的新聞，並寫道：人才是一個國家最重要的資源，現時這對國際學生來說是一個悲傷的消息，但從長遠來看，美國人將會嘗到失去他們的苦果。

    薄瓜瓜表示，自己在哈佛遇到很棒的教授和同學，他將其視為終身好友。他稱，他們光明磊落，值得作為患難之交。他還說，「我可以熱愛我的國家，但也可以欣賞不同種族的人。」

    他最後強調，美國軟實力的基石不在於好萊塢，而在課堂與講壇。

    《華爾街日報》1日報導，哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）校友不乏中國政壇要角。前中共政治局委員、2013至2018年任中國國家副主席的李源潮，2002年參與該學院中階官員培訓。已退休的國務院前副總理劉鶴，於1995年獲哈佛甘迺迪學院公共管理碩士，並在川普首任期間，擔任習近平首席貿易談判代表。

    除了北京官方派遣，中共高層子女也對哈佛青睞有加。中國國家主席習近平之女習明澤於2010年以假名進入哈佛就讀。前國家主席江澤民之孫江志成、前政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜，皆為哈佛校友。

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