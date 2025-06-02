別當電車痴漢！井本彩花擔任澀谷警署1日署長 對性騷說不

日本女演員井本彩花2日擔任澀谷警察署一日署長，呼籲大家對性騷擾勇敢說不。（圖擷自經紀公司「@oscarpro_staff」X帳號）

2025/06/02 13:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本警視廳和鐵路業者聯手打擊痴漢行為，21歲女演員井本彩花今（2日）受邀擔任澀谷警察署1日署長，呼籲大家對性騷擾勇敢說不。

據《產經新聞》報導，井本彩花在任命儀式上透露，她的好友曾在擠滿乘客的電車內被人猥褻，由於好友當下感到很害怕因此不敢出聲求救。井本彩花表示，痴漢無疑會對受害者造成身心創傷，是絕對不可接受的行為。

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據了解，日本東京都去年痴漢案件總計為725起，今年截至4月底為止則有185起，大多數都發生在通勤高峰期，例如早上8時前後。警視廳為此推出Digi Police（デジポリス）APP，若碰到性騷情況可使用文字通報。

此外，警視廳和鐵路業者將在列車、車站播放宣導影片並貼出公告、加強巡邏，全面打擊痴漢行為。警視廳生活安全總務課課長川原匡平指出，警方想要藉此讓人們了解到痴漢屬於嚴重犯罪，如果民眾目睹有人遭遇性騷，希望他們能夠出聲阻止或提供幫忙。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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