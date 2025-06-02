DeepSeek翻版？中共生技臨床試驗超美 專家憂未來所有藥都中國製

中國安徽省合肥市一家生技公司的員工正在作業。（路透）

2025/06/02 12:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共近年不擇手段大力推動生物製藥產業，美媒報導，中國的藥物臨床試驗年度登記量超過美國，已成全球藥物研發樞紐，吸引國際大藥廠加碼投資。美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長示警，若美不重視，未來所有藥品都可能變成中國製。

美國Axios新聞網報導，根據統計，2024年中國在世衛組織（WHO）的國際臨床試驗註冊平台（ICTRP）登錄超過7100項試驗，美國則約為6000項。

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一個獨立跨黨派委員會上月告訴美國國會，中國在先進生技領域已領先美國，若要迎頭趕上，決策者未來5年需大量投入資源。

一些專家認為，川普政府在應該支持癌症用藥、其他疾病與禽流感等疫情研發之際，卻削減美國國家衛生院與大學的生醫研究經費，無疑會讓美國落後幅度再擴大。

全球房地產經紀公司世邦魏理仕集團（CBRE）今年4月一份報告指出在2024年底，北京、上海在興建中的相關實驗室與研發中心冠於全球其他市場，排第3的美國波士頓，數量都離北京、上海有段差距。

由於勞動成本較低、法規限制較少，藥物研發正從美國轉向中國。投資銀行史帝弗（Stifel）預測，今年大型製藥公司的授權藥物中，有多達37%將來自中國。

中國生技已從過去主要仿製美國技術，轉為研發創新療法，有望在癌症與自體免疫疾病等領域取得主導地位；越來越多中國實驗性藥物獲得授權，輝瑞（Pfizer）、葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲（Sanofi）等藥廠也紛紛加碼投資。

川普第一任期間的美國食品暨藥物管理局（FDA）局長高特里布（Scott Gottlieb）本月在一篇專欄寫道：「當美國製藥商向中國取得藥物授權時，本可用於強化創新重鎮如波士頓肯達爾廣場（Kendall Square）或北卡羅來納的研發大三角（Research Triangle）的資金，就會跑去中國。」

「美國生技產業本為世界稱羨，但若不審慎因應，以後所有藥品可能都變成中國製造。」

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