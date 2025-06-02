南韓麵包廠SPC三立工安事故影響擴大 多間漢堡店暫停營業

南韓麵包業者SPC三立一處廠區因工安事故停工，不少漢堡店沒麵包可用，被迫停賣部分商品甚至是暫停營業。SPC三立產品示意圖。（圖擷自SPC 삼립臉書）

2025/06/02 11:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓麵包業者SPC三立（SPC삼립），5月19日在京畿道始興市的工廠發生事故，造成1名50來歲的女員工死亡，該工廠隨即停工至今，不少漢堡店受此影響被迫停賣部分產品甚至是暫停營業。

據《朝鮮日報》報導，事發工廠佔SPC三立的30％產量，因此衝擊到了麵包的供應鏈，樂天集團旗下連鎖漢堡店LOTTERIA（롯데리아），今天（2日）仍有部分產品由於沒有漢堡麵包可以使用，因此標示為停售。

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另外，新世界食品旗下的連鎖漢堡店No Brand Burger（노브랜드 버거），為了向加盟店優先供貨，目前仍有5間直營店臨時停業，分別為首爾乙支路4街店、首爾市廳店、首爾蠶室學院路口店、首爾TEST KITCHEN聖水店、京畿道龍仁星福店。

就連南韓漢堡王也遭受SPC三立供應鏈衝擊，不得不延後新產品的上市時間，部分促銷活動和外送也受到限制，至於南韓麥當勞由於沒有使用SPC三立的麵包，因此銷售狀況一切正常。

據了解．曾來台展店的南韓漢堡業者MOM's TOUCH（맘스터치），上個月同樣遭遇缺乏漢堡麵包可用的困境，只能暫停直營店的外送訂單，目前狀況已得到緩解。

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