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    傳以軍向加薩人道援助地點開火 釀31死、逾170人受傷

    巴勒斯坦衛生部門指出，上千名巴勒斯坦人前往拉法的物資分發站領取物資時，遭到以色列軍隊襲擊，造成至少31人死亡，170多人受傷，不過以色列軍方否認開火。圖為領取援助物資的巴勒斯坦人。（美聯社）

    巴勒斯坦衛生部門指出，上千名巴勒斯坦人前往拉法的物資分發站領取物資時，遭到以色列軍隊襲擊，造成至少31人死亡，170多人受傷，不過以色列軍方否認開火。圖為領取援助物資的巴勒斯坦人。（美聯社）

    2025/06/02 11:12

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕加薩人道危機加劇，巴勒斯坦衛生部門指出，上千名巴勒斯坦人前往拉法（Rafah）的加薩人道主義基金會（Gaza Humanitarian Foundation）物資分發站領取物資時，遭到以色列軍隊開火襲擊，造成至少31人死亡，170多人受傷。不過以色列軍方表示，以軍部隊並沒有在援助地點附近向平民開火。

    綜合外媒報導，紅十字國際委員會表示，紅十字會位於拉法的野戰醫院接收了179名傷者，其中包括婦女和兒童，大多數傷者都是因為槍傷或爆裂物彈片所造成的傷害，其中21人在抵達時被宣布死亡，其他死者和傷者被送往甘尤尼斯（Khan Yunis）的納瑟醫院（Nasser Hospital）。紅十字會在一份聲明中表示，自一年多前設立戰地醫院以來，這是單一事件中武器致傷人數最多的一次。

    由哈瑪斯（Hamas）控制的加薩衛生部指出，有31人在拉法的阿拉姆（Al-Alam）援助物資分發站領取物資時遭以軍砲火攻擊，幾乎都是頭部或胸部中彈身亡。而現場除了以色列的槍聲外，一輛以色列戰車還向前往拉法的數千人開火。

    針對巴勒斯坦當局的指控，以色列軍方表示，以軍部隊沒有向靠近或位於人道主義援助分發點內的平民開火，「相關事件報導是假新聞」。一名以色列軍方官員透露，在物資分發點開放前數小時，以軍部隊曾向數名接近物資分發點的可疑人員進行警告射擊。由以色列支持、總部設於美國的加薩人道基金會也表示，拉法的分發據點1日在發放糧食時並沒有發生任何意外，也沒有任何死傷。

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