食用紅豆起源於日本 台大攜手日方解密登國際期刊

食用紅豆起源於日本，台大攜手日方成功解密，刊登於國際期刊。野生紅豆（左）與現今栽培紅豆（右）不同，馴化過程改變了種皮顏色與種子大小。（Yu ／台大提供）

2025/06/02 10:30

〔記者林曉雲／台北報導〕口感綿密的紅豆餡，是很多人吃車輪餅和剉冰時的最愛，但紅豆在何時何地由野生植物開始轉變為人們食用的形態？國立台灣大學生態學與演化生物學研究所教授李承叡組成的跨國團隊，由遺傳學角度切入，成功確認食用紅豆起源於日本，並發現日本初始農業比過去的認知早了數千年，解答日本最初農業的起源等考古學議題，此研究結果近日成功刊登於國際頂尖期刊「Science（科學）」。

在國科會「哥倫布計畫」與「國際年輕傑出學者計畫」支持下，李承叡與日本農業．食品產業技術綜合研究機構研究員內藤健，組成跨國研究團隊，在博士後研究員簡志丞與團隊成員努力下，探究日本種原庫蒐藏的紅豆，植物遺傳學研究不僅為考古學的長久疑問提供解答，更為未來的農作物育種開拓新方向。

請繼續往下閱讀...

李承叡表示，過去主流觀點認為，日本最早的原住民「繩文人」僅靠狩獵、採集、捕魚為生，而日本的農業主要起源於「彌生人」，約3千年前自東北亞大陸將稻米傳入九州，之後傳播到日本各處，近年考古研究開始懷疑繩文人可能會選育農作物，但缺乏直接證據。

藉由分析整個亞洲的紅豆種原遺傳多樣性，研究團隊發現野生型的紅豆約在3千至5千年前，於日本中部逐漸發生遺傳變異，轉變為現今的栽培紅豆，這項發現證實繩文人不僅僅是狩獵採集民族，更具有初始農業知識及選育能力，為考古學界長久以來的推測提供來自植物遺傳學的直接證據。

李承叡說明，在大多數豆類作物，野生型的種子體積較小、顏色較黑；栽培型的種子體積變大、顏色也更加多樣，因古老作物種子在潮濕的東亞不易保存，考古學研究多依賴被燒成炭化狀態的種子或陶器內的種子印痕，難以確定種子顏色變化的時間點。

研究團隊找到控制紅豆顏色變化及其他馴化性狀的基因，並發現這些基因在近萬年前就已經產生變化，顯示繩文人對紅豆的選育，可能比過去認知的更早，此研究為考古學的猜想提供來自遺傳學的直接證據，更證實遺傳學可以有效解答其他學科的未解之謎，為學術界開闢新的研究方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法