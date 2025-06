美國ICE突襲洛杉磯地下夜店 逮捕36名中國與台灣非法移民畫面曝

2025/06/02 11:07

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國南加州一處「地下夜店」近日遭聯邦與地方執法單位聯手突襲,當場逮捕36名涉嫌非法滯留的中國人及台灣人。

綜合外媒報導,這場突襲行動由美國移民及海關執法局(ICE)旗下的國土安全調查處洛杉磯分局(HSI Los Angeles)主導,聯合洛杉磯遣返行動組(ERO Los Angeles)與皇家大道金融犯罪專案組(El Camino Real Financial Crimes Task Force)執行,於5月30日凌晨展開,地點未對外公開。

HSI洛杉磯分局稍後在社群平台「X」釋出行動畫面,顯示探員深夜攻堅,並於白天押解大批嫌犯登上白色廂型車。儘管ICE未透露夜店名稱與確切位置,但強調行動旨在回應社會對強化移民執法的呼聲。

此次聯合小組由多個聯邦與州級單位組成,專責打擊南加州金融犯罪,包括國稅局刑事調查部(IRS-CI)、加州中區聯邦檢察官辦公室與加州司法部等機構。此外,HSI洛杉磯分局也在5月26日於加州長堤市(Long Beach)外海,攔截一艘小船,逮捕12名墨西哥籍非法移民,展現當局加強執法的態度。

5月29日,ICE宣布高層異動,執法與遣返行動代理執行副主任杰納洛(Ken Genalo)在服務33年後即將退休,未來將轉任ICE特別政府雇員,持續支援各地區辦公室。ICE代理局長里昂(Todd M. Lyons)讚揚他的長期貢獻,是「機構當前執法成績的關鍵推手」。

Early this morning, HSI Los Angeles w/ @EROLosAngeles & partners from the El Camino Real Financial Crimes Task Force conducted an enforcement operation in an underground nightclub. 36 Chinese and Taiwanese nationals were arrested for being illegally present in the U.S. pic.twitter.com/oc048Rj3Cn