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    美國ICE突襲洛杉磯地下夜店 逮捕36名中國與台灣非法移民畫面曝

    美國政府30日凌晨突襲洛杉磯一間地下夜店，共逮捕36名涉嫌非法居留的中國人與台灣人。（擷取自@HSILosAngeles/X）

    美國政府30日凌晨突襲洛杉磯一間地下夜店，共逮捕36名涉嫌非法居留的中國人與台灣人。（擷取自@HSILosAngeles/X）

    2025/06/02 11:07

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州一處「地下夜店」近日遭聯邦與地方執法單位聯手突襲，當場逮捕36名涉嫌非法滯留的中國人及台灣人。

    綜合外媒報導，這場突襲行動由美國移民及海關執法局（ICE）旗下的國土安全調查處洛杉磯分局（HSI Los Angeles）主導，聯合洛杉磯遣返行動組（ERO Los Angeles）與皇家大道金融犯罪專案組（El Camino Real Financial Crimes Task Force）執行，於5月30日凌晨展開，地點未對外公開。

    HSI洛杉磯分局稍後在社群平台「X」釋出行動畫面，顯示探員深夜攻堅，並於白天押解大批嫌犯登上白色廂型車。儘管ICE未透露夜店名稱與確切位置，但強調行動旨在回應社會對強化移民執法的呼聲。

    此次聯合小組由多個聯邦與州級單位組成，專責打擊南加州金融犯罪，包括國稅局刑事調查部（IRS-CI）、加州中區聯邦檢察官辦公室與加州司法部等機構。此外，HSI洛杉磯分局也在5月26日於加州長堤市（Long Beach）外海，攔截一艘小船，逮捕12名墨西哥籍非法移民，展現當局加強執法的態度。

    5月29日，ICE宣布高層異動，執法與遣返行動代理執行副主任杰納洛（Ken Genalo）在服務33年後即將退休，未來將轉任ICE特別政府雇員，持續支援各地區辦公室。ICE代理局長里昂（Todd M. Lyons）讚揚他的長期貢獻，是「機構當前執法成績的關鍵推手」。

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