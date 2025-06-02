凶兆？北京凌晨神秘巨響綠色焰火劃過夜空 網：賴清德打過來了

火流星劃過中國北京多區夜空，並伴隨一聲巨響。（擷取自《新京報》）

2025/06/02 11:01

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼中國廣東省茂名市上月底夜空出現火流星，北京5月31日凌晨再現火流星，多地居民表示，睡到一半被巨響驚醒，還有人拍到漆黑夜空出現「燄火」畫面。有微博網友說：這場景很震撼，以為「賴清德打過來了」，另有人稱這代表「凶兆」將至。

中媒《新京報》報導，北京通州、順義、朝陽等多區居民都反映，看到這次火流星的畫面或聽到巨響。另有網友拍攝影片顯示，北京夜空突然被綠色的「焰火」照亮，「焰火」移動快速，然後劇烈爆炸。

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中國科學院大學流星多站視訊監測網的興隆流星觀測站，捕捉這次天文現象，記錄下明亮火流星照亮北京夜空過程。

有研究人員指出，觀測準確時間點是5月31日凌晨2時51分。流星體在燃燒過程中，就像煙火一樣，有鮮艷的顏色，綠色、藍色等都很常見。此次呈現綠色焰火是因為流星體中含有礦物元素鎂。

研究人員續指，這次北京出現火流星，與5月28日廣東茂名觀測到的火流星現象類似，都伴隨強光與巨響。能讓地面的人聽到響聲的流星體較少見，這說明該流星體比較大。

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