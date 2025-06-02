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    北韓駁斥MSMT對俄合作報告 外交官員：干涉主權內政

    北韓外務省官員1日譴責稱，MSMT日前發布的北韓、俄羅斯合作報告侵犯國家主權，可能引發嚴重後果。（路透資料照）

    北韓外務省官員1日譴責稱，MSMT日前發布的北韓、俄羅斯合作報告侵犯國家主權，可能引發嚴重後果。（路透資料照）

    2025/06/02 10:46

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒2日證實，北韓外務省官員1日發表談話，強烈反駁「多國制裁監督小組」（MSMT）日前發布的北韓、俄羅斯合作報告，譴責其嚴重侵犯國家主權，並可能引發嚴重後果。

    《韓聯社》報導，北韓外務省對外政策室長聲稱，美日等11國組成的MSMT不具任何合法性，是「名不副實的幽靈集團」，並稱MSMT的報告「粗暴違反以主權平等和不干涉內政為核心的國際法原則」，是西方國家干涉主權國家內政的挑釁行為。

    談話強調，與俄羅斯的軍事合作是基於《聯合國憲章》第51條規定的單獨或集體自衛權，以及兩國《全面戰略夥伴關係條約》展開的「合理正當的主權行為」，敵對勢力的非法圖謀阻斷不了北韓與其他主權國家間的合作關係。

    MSMT由南韓、美國、日本、英國、法國、德國、義大利、荷蘭、澳洲、紐西蘭和加拿大組成，並於上月29日發布首份報告，詳細列舉北韓、俄羅斯涉嫌違反聯合國安理會制裁決議的多項行為，包括武器交換、北韓部隊赴俄參戰等。

    實際上，MSMT少了「聯合國」的招牌，也排除中國、俄羅斯兩大國參與，實際影響力與公信力仍是未知數。《韓聯社》早前報導指出，中、俄兩國可能就此提出正當性及客觀性質疑，甚至明目張膽地違反制裁措施。

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