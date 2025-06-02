為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    世界小姐選手控訴選美賽是投資者娛樂消遣 主辦方：虛假言論

    2025世界小姐選美大賽於5月31日落幕。（路透）

    2025世界小姐選美大賽於5月31日落幕。（路透）

    2025/06/02 11:09

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025世界小姐（Miss World）選美大賽於5月31日落幕，不料竟發生了小插曲，來自英格蘭參賽選手馬吉（Milla Magee）出面指控，此次的選美大賽是投資者娛樂消遣，其中包含比賽期間內被要求去接待人，自己因不滿而選擇在賽前退出。對此，世界小姐組織則回覆，馬吉是因為自知奪冠無望後散布虛假言論。

    《衛報》報導，本次大賽的主題是「有目標的美」，選美小姐可透過本次比賽發聲，馬吉原定是要呼籲將CPR納入學校課程，沒想到主辦方只是將佳麗們當作裝飾品，並要求她們需要接待投資者，讓馬吉感覺受到汙辱，聲稱受到了剝削，認為自己以及其他參賽選手都只是作為投資者的娛樂，因而退出本次選美大賽。

    世界小姐組織針對指控回應，馬吉提出的論點都沒有證據，所述內容與選美大賽的實際情況不符，完全就是虛假且毀謗性的言論，該組織的首席執行官莫利（Julia Morley）更進一步指責，馬吉離開是因為認為自己在比賽中沒有奪冠的可能，故試圖摧毀這次的選美。

    對此，馬吉在5月31日反駁，指出莫利的言語相當刻薄，離開是因為組織與她的價值觀不同，會公開說出遭遇，只是為了避免有其他人在不知情下踏入選美比賽，她也聲稱有得到其他參賽者私下聯繫，表示有相同的感受。最後，她呼籲世界小姐組織應進行改革，而不是只會發表不負責任的聲明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播