世界小姐選手控訴選美賽是投資者娛樂消遣 主辦方：虛假言論

2025世界小姐選美大賽於5月31日落幕。（路透）

2025/06/02 11:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025世界小姐（Miss World）選美大賽於5月31日落幕，不料竟發生了小插曲，來自英格蘭參賽選手馬吉（Milla Magee）出面指控，此次的選美大賽是投資者娛樂消遣，其中包含比賽期間內被要求去接待人，自己因不滿而選擇在賽前退出。對此，世界小姐組織則回覆，馬吉是因為自知奪冠無望後散布虛假言論。

據《衛報》報導，本次大賽的主題是「有目標的美」，選美小姐可透過本次比賽發聲，馬吉原定是要呼籲將CPR納入學校課程，沒想到主辦方只是將佳麗們當作裝飾品，並要求她們需要接待投資者，讓馬吉感覺受到汙辱，聲稱受到了剝削，認為自己以及其他參賽選手都只是作為投資者的娛樂，因而退出本次選美大賽。

請繼續往下閱讀...

世界小姐組織針對指控回應，馬吉提出的論點都沒有證據，所述內容與選美大賽的實際情況不符，完全就是虛假且毀謗性的言論，該組織的首席執行官莫利（Julia Morley）更進一步指責，馬吉離開是因為認為自己在比賽中沒有奪冠的可能，故試圖摧毀這次的選美。

對此，馬吉在5月31日反駁，指出莫利的言語相當刻薄，離開是因為組織與她的價值觀不同，會公開說出遭遇，只是為了避免有其他人在不知情下踏入選美比賽，她也聲稱有得到其他參賽者私下聯繫，表示有相同的感受。最後，她呼籲世界小姐組織應進行改革，而不是只會發表不負責任的聲明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法