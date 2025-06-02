應對中國威脅 美要求澳洲國防支出提高至GDP的3.5％

美國國防部長赫格塞斯要求澳洲政府將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的3.5%。（美聯社）

2025/06/02 09:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部1日發表聲明提到，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）5月30日在新加坡安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）場邊會面，赫格塞斯要求澳洲政府將國防支出提高到國內生產毛額（GDP）的3.5%。

綜合外媒報導，美國國防部中提到，赫格塞斯與馬勒斯的會面除了提到美國希望澳洲政府提高國防支出外，也討論了諸多安全議題，包括促進美國在澳洲防禦力、推動國防工業基礎合作，以及增強供應鏈韌性等。赫格塞斯警告稱，有鑑於中國「真實且可能迫在眉睫」的威脅，澳洲必須更快地增加國防支出。

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《澳洲廣播公司》（ABC）報導指出，澳洲目前國防開支約佔GDP的2%，如果立即將國防開支目標提高到3.5%，每年將額外增加約400億澳幣（約新台幣7736億），大約相當於澳洲政府一整年的老人照護支出。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）1日表示，澳洲未來8年內的國防預算將逐步提升，將從GDP的2%增加到2.33％，「我們要做的是確定我們的國防政策，我們已經在未來幾年額外投資100億澳幣（約新台幣1934億）用於國防。」

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