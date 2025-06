畫面曝光！美民眾聲援以色列人質遊行遭恐攻 多人燒傷

2025/06/02 08:44

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國科羅拉多州博爾德市(Boulder)當地時間1日下午發生恐怖攻擊事件,當時民眾聚集舉行親以色列示威活動,一名男子在博爾德市珍珠街購物中心發動襲擊縱火,造成多人受傷,其中包括兒童。目前嫌疑人已被拘留,這起案件被聯邦調查局(FBI)稱為「有針對性的恐怖攻擊」,警方已展開調查。

綜合外媒報導,博爾德市警察局長雷德芬(Stephen Redfearn)召開記者會表示,警方到達時,發現有多名受害者燒傷。FBI則稱這是一起有針對性的恐怖攻擊,但博爾德警方表示,調查初期,無法做出這項判斷。

請繼續往下閱讀...

襲擊發生在下午1點多,一名男子在珍珠街購物中心發動襲擊,他扔出的瓶子可能裝有易燃液體,掉到地上後發生爆炸,尚不清楚有多少數量的瓶子。據指有5人受傷,目擊者稱,當時民眾正在參加支持以色列人質的遊行活動,有多人燒傷,他們看到有人在地上痛苦掙扎,隨後有人帶著水跑過來試圖幫忙。珍珠街的三個街區已被疏散,並於下午6點封閉。也有目擊者告訴調查人員,嫌疑人在襲擊過程中大喊「結束猶太復國主義者!」

籌劃這場遊行的「為生命而奔跑」組織表示,「這不是抗議,而是一場和平的遊行,旨在聲援人質及其家人,並懇求釋放他們。」博爾德猶太社區發表聯合聲明中表示,得知珍珠街上參加「為生命而奔跑」遊行的支持者被投擲燃燒彈時,他們感到悲痛和心碎。

????BREAKING: The FBI is investigating a “targeted terror attack” in Boulder, CO, according to FBI Director Kash Patel.



A pro-Palestinian attacker reportedly targeted Jews—including children—while they were rallying in support of hostages held by Hamas.



One man was seen being… pic.twitter.com/8K8l9yc1xH