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    畫面曝光！美民眾聲援以色列人質遊行遭恐攻 多人燒傷

    美國科羅拉多州博爾德發生攻擊事件，造成多人受傷，警方到場。（路透）

    美國科羅拉多州博爾德發生攻擊事件，造成多人受傷，警方到場。（路透）

    2025/06/02 08:44

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州博爾德市（Boulder）當地時間1日下午發生恐怖攻擊事件，當時民眾聚集舉行親以色列示威活動，一名男子在博爾德市珍珠街購物中心發動襲擊縱火，造成多人受傷，其中包括兒童。目前嫌疑人已被拘留，這起案件被聯邦調查局（FBI）稱為「有針對性的恐怖攻擊」，警方已展開調查。

    綜合外媒報導，博爾德市警察局長雷德芬（Stephen Redfearn）召開記者會表示，警方到達時，發現有多名受害者燒傷。FBI則稱這是一起有針對性的恐怖攻擊，但博爾德警方表示，調查初期，無法做出這項判斷。

    襲擊發生在下午1點多，一名男子在珍珠街購物中心發動襲擊，他扔出的瓶子可能裝有易燃液體，掉到地上後發生爆炸，尚不清楚有多少數量的瓶子。據指有5人受傷，目擊者稱，當時民眾正在參加支持以色列人質的遊行活動，有多人燒傷，他們看到有人在地上痛苦掙扎，隨後有人帶著水跑過來試圖幫忙。珍珠街的三個街區已被疏散，並於下午6點封閉。也有目擊者告訴調查人員，嫌疑人在襲擊過程中大喊「結束猶太復國主義者！」

    籌劃這場遊行的「為生命而奔跑」組織表示，「這不是抗議，而是一場和平的遊行，旨在聲援人質及其家人，並懇求釋放他們。」博爾德猶太社區發表聯合聲明中表示，得知珍珠街上參加「為生命而奔跑」遊行的支持者被投擲燃燒彈時，他們感到悲痛和心碎。

    嫌疑人被逮捕。（圖擷取自X）

    嫌疑人被逮捕。（圖擷取自X）

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