南韓大選倒數一天！李在明、金文洙決戰首爾最後衝刺

南韓第21屆總統大選今天迎來倒數最後一天，熱門候選人紛紛在各地衝刺拜票。由左至右分為李在明、金文洙、李俊錫和權英國。（歐新社）

2025/06/02 09:22

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓第21屆總統大選今天（2日）迎來倒數最後一天，熱門候選人紛紛在全國各地造勢，展開最後衝刺，並一致將首爾市當作最終站，結束為期22天的選戰。

據《韓聯社》報導，左翼「共同民主黨」候選人李在明今天將從首爾江北區啟程，並先後前往京畿道河南市、城南市、光明市、首爾江西區拜票。城南市被視為李在明的「政治故鄉」，《韓聯社》披露他將在此舉行記者會，強調「不忘初心」等訊息。李在明最後一場演說將在首爾汝矣島公園展開，隨後他將透過影音平台YouTube進行直播，為競選活動收尾。

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右翼「國民力量」候選人金文洙今天從濟州四三和平公園啟程，隨後在釜山市、東大邱站、大田站進行造勢活動，並於下午6時在首爾廣場展開最後一場演說，曾與金文洙角逐黨內總統候選人的議員們屆時也將悉數亮相，發布「統合政府」願景。最後，金文洙將在南韓年輕族群聚集的弘大、江南一帶拜票，直到今晚24時法定競選時間結束。

右翼「改革新黨」候選人李俊錫今天將前往京畿道始興市的南韓工學大學學生餐廳，與大學生共進午餐，隨後在慶尚北道慶山市嶺南大學、大邱市壽城區一帶拜票；中左翼「民主勞動黨」候選人權英國則將在首爾市惠化站、九宜站和江南站等地拜票，並前往首爾市普信閣出席最後一場造勢活動。

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