地磁風暴來襲！南北半球現極光 絢爛色彩渲染天空

紐西蘭基督城郊外出現南極光。（法新社）

2025/06/01 23:04

〔中央社〕地磁風暴警報聽起來不像好事，卻是壯麗極光出現的成因，澳洲南部某些地區近日已出現南極光，色彩繽紛光芒照亮天空。而今天起至明日，美國境內27個州也可能看得見北極光。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，隨著地磁風暴加劇，臉書社團「天氣迷」（Weather Obsessed）最近湧進大量南極光（aurora australis）照片。該社團是一個讓網友分享澳洲與世界各地照片和即時天候的地方。

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根據澳洲廣播公司新聞網，極光是地磁風暴所導致，而地磁風暴又是由一種叫做日冕物質拋射（CME）的現象所引發。

澳洲太空天氣預報中心（ASWFC）預報員賈克林（Andrew Jackling）解釋，「日冕物質拋射就是指太陽物質向太空噴發」，來自太陽的帶電粒子被噴射到地球引發地磁風暴，從而擾亂地球磁場，這種擾亂會導致大氣中的氧原子及氮原子發出色彩繽紛的亮光。

這種現象若是出現於南半球就稱南極光，出現在北半球則稱為北極光（aurora borealis）。

近日不只南半球看得到極光，富比世雜誌（Forbes Magazine）報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測會出現大規模地磁風暴，在6月1日至2日期間，全美27個州可能看得到北極光。

NOAA發文寫道：「預計從5月31日起，隨著日冕物質拋射到來，此現象最快於6月1日中午至6月2日凌晨迅速增強」。

NOAA也發布了極光觀測帶預報，預計美國27個州可能出現極光。

根據NOAA，華盛頓州北部、愛達荷州北部、蒙大拿州、懷俄明州東北部、北達科他州、南達科他州、明尼蘇達州、威斯康辛州、密西根州和緬因州等許多州，都可能在北方天空看到極光。

紐西蘭基督城郊外出現南極光。（法新社）

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