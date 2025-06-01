距前線4300公里 烏無人機深入西伯利亞攻擊俄軍機場
俄軍位於斯列德尼村附近的軍事基地遭遇烏軍無人機攻擊，影片畫面顯示，基地上空有濃煙升起。（路透）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭一名安全部門官員透露，烏克蘭國家安全局（SBU）今（1）日以無人機襲擊了俄軍在西伯利亞的軍事機場，初步估計有40架戰機被擊中，其中包含了圖-22（Tu-22）、圖-95（Tu-95）等戰略轟炸機；俄羅斯當地行政官員也證實機場遭遇無人機攻擊，而當地距離烏俄前線約4300多公里。
《路透》報導，這名官員指出，這次作戰是由烏軍情報機構烏克蘭國家安全局負責執行，他們今日同時對4座俄軍機場發動攻擊。
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伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）證實，他轄下斯列德尼村（Sredny）附近的軍事單位駐地遭到無人機攻擊，但並未提及俄軍的戰略轟炸機。
科布澤夫補充說，這是該地區首次遭遇無人機襲擊，雖然來襲的無人機數量未知，但攻擊者使用了卡車作為發射載台。
俄羅斯北部摩爾曼斯克（Murmansk）地區官員也稱，當地的奧萊尼亞（Olenya）空軍基地也受到無人機攻擊。
根據俄軍公開資料顯示，俄軍的貝拉雅（Belaya）空軍基地坐落於斯列德尼村附近，基地內有圖-22M超音速遠距離戰略轟炸機，而奧萊尼亞空軍基地也駐有俄軍的戰略航空武力。
Ukrainian drones attacked a military base in the village of Sredny in the Irkutsk region — governor Igor Kobzev pic.twitter.com/UJMCYjNs78— ASTRA （@ASTRA_PRESS） June 1, 2025
Residents of Murmansk and Irkutsk regions are reporting drone attacks. Pro-war Telegram channels state that the targets of these strikes are the Olenya, Sredny, and Belaya airbases.— Sota News （@sotanews） June 1, 2025
According to Baza and other sources, in both cases, the drones that attacked the airbases… pic.twitter.com/erjzX42gXG
烏克蘭安全官員表示，烏軍以無人機襲擊了西伯利亞斯列德尼村（圖中紅點處）附近的俄國空軍基地。（擷取自 Google地圖）