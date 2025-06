距前線4300公里 烏無人機深入西伯利亞攻擊俄軍機場

2025/06/01 22:39

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭一名安全部門官員透露,烏克蘭國家安全局(SBU)今(1)日以無人機襲擊了俄軍在西伯利亞的軍事機場,初步估計有40架戰機被擊中,其中包含了圖-22(Tu-22)、圖-95(Tu-95)等戰略轟炸機;俄羅斯當地行政官員也證實機場遭遇無人機攻擊,而當地距離烏俄前線約4300多公里。

《路透》報導,這名官員指出,這次作戰是由烏軍情報機構烏克蘭國家安全局負責執行,他們今日同時對4座俄軍機場發動攻擊。

伊爾庫次克州州長科布澤夫(Igor Kobzev)證實,他轄下斯列德尼村(Sredny)附近的軍事單位駐地遭到無人機攻擊,但並未提及俄軍的戰略轟炸機。

科布澤夫補充說,這是該地區首次遭遇無人機襲擊,雖然來襲的無人機數量未知,但攻擊者使用了卡車作為發射載台。

俄羅斯北部摩爾曼斯克(Murmansk)地區官員也稱,當地的奧萊尼亞(Olenya)空軍基地也受到無人機攻擊。

根據俄軍公開資料顯示,俄軍的貝拉雅(Belaya)空軍基地坐落於斯列德尼村附近,基地內有圖-22M超音速遠距離戰略轟炸機,而奧萊尼亞空軍基地也駐有俄軍的戰略航空武力。

Residents of Murmansk and Irkutsk regions are reporting drone attacks. Pro-war Telegram channels state that the targets of these strikes are the Olenya, Sredny, and Belaya airbases.



According to Baza and other sources, in both cases, the drones that attacked the airbases… pic.twitter.com/erjzX42gXG