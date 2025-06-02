中國新國安白皮書 專家：自曝深陷內部政治穩定嚴重焦慮

專家學者分析中國新發布的國安白皮書，認為內容曝露中共正陷「統治合法性危機」，自爆執政困境以及對未來充滿不確定性的擔憂。圖為中國國家主席習近平。（路透）

2025/06/02 00:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月中旬發布新的國家安全白皮書，引發外界關注。有專家學者分析直言，該白皮書暴露中共正陷「統治合法性危機」，自爆執政困境以及對未來充滿不確定性的擔憂。

中國政府5月12日發布名為《新時代的中國國家安全》/a>的白皮書，闡述「國家安全戰略」，可以看到中共將政權穩定確立為核心要務。根據《大紀元》報導，我國官方國防智庫「國防安全研究院」研究員鍾志東表示，該白皮書體現中共對政治安全的高度重視，也反映出他們對內部政治局勢穩定的嚴重焦慮。

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從國際關係角度來看，鍾志東認為這份白皮書是中國政府面對當年複雜多變的國際局勢，想藉此文本展現其大國地位、戰略底線、穩定內部局勢的全面回應。不過，白皮書中強調的「鬥爭精神」和對外部威脅的渲染，可能加劇與西方和周邊國家的緊張關係。

報導指出，中國海外民主運動組織「民主中國陣線」副主席盛雪表示，中共選在美中對抗急遽升溫、整體經濟下行之際發布該白皮書，目的是為其在國內強化暴政的合法性宣傳，以「國家安全」為名，進一步升級對異己、宗教團體、公民社會、少數民族和維權群眾的壓制力道。

針對美中貿易關稅戰，雖然日前在瑞士日內瓦經貿會談同意暫停對彼此加徵關稅措施（美對中關稅從145％降至30％，中對美關稅從125％降至10％），但中共仍試圖透過該白皮書在中美戰略博弈中確立「強國形象」，宣稱希望與美探尋「正確相處之道」的同時，也強調不會屈膝求全，相關措辭充滿對抗色彩。

盛雪認為，當前國際反中聲音越來越多，這是中共面臨國際孤立趨勢所做的「自保性鬥爭」。她還說，習近平領導的中國共產黨正走向越來越封閉的「閉關鎖國」道路，白皮書中羅列多達20項國家安全關注焦點，也預示習近平想要回歸毛澤東時期那種簡單粗暴、嚴酷的統治方式。

盛雪直言，中共表面聲稱繼續開放改革，但白皮書內容卻充斥「鬥爭」、「反制」、「自主自強」等表述，顯示其政策實際正走向封閉、自保；這份白皮書暴露中國共產黨的執政困境和對未來充滿不確定性的擔憂，而「政權合法性」是其最大的不安來源。

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