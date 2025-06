烏俄週一再次談判 澤倫斯基提停火、釋囚、歸還被擄孩童3要點

2025/06/01 21:06

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)今(1)日宣布,烏克蘭代表團週一將在土耳其伊斯坦堡(Istanbul)與俄羅斯再次進行停火談判,他更事先聲明烏克蘭的3點立場:全面無條件停火、釋放戰俘以及歸還被擄走的孩童。

澤倫斯基在社群平台發文稱,他在週一的停火談判舉行前,聽取了國防部、外交部等各部會的報告,並定調了本次烏方的3個談判立場。

澤倫斯基說:「第一,全面無條件停火;第二,釋放戰俘;第三,歸還被綁架的兒童。而且為了建立可靠與持久的和平並確保安全,也需籌備最高級別的會談。關鍵議題只能由領導人來解決。」

澤倫斯基在文末也強調,國防部長烏梅羅夫(Rustem Umerov)將擔任本次代表團團長。

