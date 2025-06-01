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    烏俄週一再次談判 澤倫斯基提停火、釋囚、歸還被擄孩童3要點

    烏克蘭總統澤倫斯基宣布，烏俄週一會在土耳其再次談判。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基宣布，烏俄週一會在土耳其再次談判。（美聯社）

    2025/06/01 21:06

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（1）日宣布，烏克蘭代表團週一將在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）與俄羅斯再次進行停火談判，他更事先聲明烏克蘭的3點立場：全面無條件停火、釋放戰俘以及歸還被擄走的孩童。

    澤倫斯基在社群平台發文稱，他在週一的停火談判舉行前，聽取了國防部、外交部等各部會的報告，並定調了本次烏方的3個談判立場。

    澤倫斯基說：「第一，全面無條件停火；第二，釋放戰俘；第三，歸還被綁架的兒童。而且為了建立可靠與持久的和平並確保安全，也需籌備最高級別的會談。關鍵議題只能由領導人來解決。」

    澤倫斯基在文末也強調，國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）將擔任本次代表團團長。

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