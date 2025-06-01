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    疑曾向民主黨人捐款 川普閃電撤換NASA署長提名人

    艾薩克曼據稱曾向民主黨人捐款，遭川普取消出任NASA署長的資格。（法新社）

    艾薩克曼據稱曾向民主黨人捐款，遭川普取消出任NASA署長的資格。（法新社）

    2025/06/01 20:23

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在全球首富馬斯克卸下美國聯邦政府職務後，美國總統川普5月31日宣布撤回馬斯克盟友艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長的提名，正好是他即將接受參議院提名投票前夕。川普並未解釋撤回原因，但據稱與艾薩克曼曾向多名民主黨人捐款有關。

    川普去年12月重返白宮前，曾說希望由電子支付公司「Shift4」執行長、首位太空漫步的民間太空人艾薩克曼來擔任下一任NASA署長，但川普31日在自家社群平台「真實社群」發文表示，在對艾薩克曼先前的交往進行徹底審查後，決定撤回艾薩克曼的NASA署長提名資格，並將儘快宣布新提名人，此人將與美國在太空領域的使命保持一致，在太空領域推行「美國優先」政策。

    艾薩克曼是馬斯克的親密盟友，曾獲馬斯克推薦執掌NASA，並受到NASA內外人士看好，認為艾薩克曼可為NASA帶來穩定性和更明確的方向。對於艾薩克曼落馬，馬斯克在社群平台Ｘ發文表示，「很難找到如此能幹又心地善良的人」，傳聞甚至指馬斯克感到很失望。

    艾薩克曼是在31日得知自己被撤換，當天也是馬斯克作為聯邦政府特別僱員、領導「政府效率部」的最後一天。由於艾薩克曼與馬斯克的太空科技公司SpaceX曾有重大商業往來，也引發外界質疑可能存在利益衝突。

    《紐約時報》引述知情人士披露更多內幕，稱川普曾告訴幕僚，他從盟友處得知，在過去兩次大選期間，艾薩克曼曾向民主黨人捐款，包括亞利桑那州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）和賓夕法尼亞州前參議員凱西（Bob Casey），以及加州民主黨，他很驚訝沒人告訴他捐款的事。

    其他知情人士則表示，總統人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor）與馬斯克在提名人選問題上發生衝突，他支持川普撤回提名的舉措。

    《路透》引述3名知情人士透露，川普可能提名出任NASA署長的其中一個人選，是美國退役空軍中將科瓦斯特（Steven Kwast），他是美國太空軍成立的早期倡議者，也是川普的支持者。不過，即使川普快速宣布新的人選，NASA仍可能數月之後才有新任署長。

    《紐時》批評，川普臨時撤換艾薩克曼，是他將官員忠誠度當作政府高層職位關鍵標準的最新例證，偏偏此舉發生在NASA面臨危機之際。

    迄今為止，NASA的經費雖未像美國國家科學基金會（NSF）、美國國家衛生研究院（NIH）和其他聯邦研究機構那樣受到大幅削減，但川普政府的2026年預算提案試圖將NASA的預算削減4分之1、裁員數千人，並終止對一系列當前和未來任務的資助。

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