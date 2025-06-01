體罰奪命！巴基斯坦10歲男童 被校長當眾痛毆致死

體罰示意圖。（取自免費圖庫photo-ac）

2025/06/01 20:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴基斯坦一所私立學校校長因「小事」持棒狠打五年級學生，男童傷重不治，當地警方已逮捕涉案校長，事件引發家長強烈要求禁止體罰。

《每日郵報》報導，事發在巴基斯坦西北部開伯爾區（Khyber District）一所私立學校，5月30日校園集會時，一名10歲五年級男童卡亞爾馬特·汗（Khyalmat Khan）因「輕微過錯」，遭校長瓦艾哈邁德（Waqar Ahmed）持棒公開毆打頭部、頸部、臉部與背部，傷重送醫後不幸身亡。此事件引發當地社區強烈憤怒，家長要求當局全面禁止學校體罰。

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據當地警方透露，事件發生在開伯爾區賈姆魯德（Jamrud）地區的一所私立學校。卡亞爾馬特在全校集會中被校長艾哈邁德單獨點名，當眾以木棒重擊其頭部與身體多處。目擊者稱，這場毆打僅因男童犯下「微不足道的錯誤」。卡亞爾馬特當場重傷，緊急送往醫院後仍回天乏術。艾哈邁德已被警方逮捕，目前正接受調查。

開伯爾區警長伊克巴爾（Rai Mazhar Iqbal）發表聲明，強烈譴責這起暴力事件。他表示：「對兒童與女性的暴力行為絕不容忍。教師應是學生的精神指引者，這名校長的行為玷污了這一神聖職業。」警方已展開全面調查，承諾將依法嚴懲兇手，以告慰受害者。

這起悲劇在當地引發軒然大波，許多家長走上街頭，呼籲政府立即採取行動，全面禁止學校體罰。他們指出，儘管巴基斯坦於2021年通過法案，禁止在學校、宗教機構與工作場所對兒童施加暴力，但體罰現象仍屢禁不止。當地居民表示，這類事件暴露了法律執行不力，亟需更嚴格的監管與處罰機制。

巴基斯坦近年來多次發生類似悲劇，凸顯體罰問題的嚴重性。2021年1月，一名8歲男童因未背熟課文，遭教師毆打致死；2020年6月，一名8歲女童因疏忽讓雇主家的鸚鵡逃跑，被雇主活活打死。這些事件促使巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德於2021年通過《禁止對兒童暴力法案》，試圖遏制此類暴行。然而，法律執行力不足，體罰文化在部分地區依然根深柢固。

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