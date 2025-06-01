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    美防長強調中國威脅 北京：強烈不滿堅決反對

    美國國防部長赫格塞斯日前在香格里拉對話表示，中國的威脅迫在眉睫。中國國防部發言人張曉剛今天對此聲稱「強烈不滿、堅決反對」。（美聯社）

    美國國防部長赫格塞斯日前在香格里拉對話表示，中國的威脅迫在眉睫。中國國防部發言人張曉剛今天對此聲稱「強烈不滿、堅決反對」。（美聯社）

    2025/06/01 19:53

    〔中央社〕美國國防部長赫格塞斯日前在香格里拉對話表示，中國的威脅迫在眉睫。中國國防部發言人張曉剛今天對此聲稱，有關言論「有著霸權邏輯與冷戰思維」，中國「強烈不滿、堅決反對」。

    赫格塞斯（Pete Hegseth）日前在香格里拉對話表示，中國「明顯且可信地準備動用武力改變印太地區勢力平衡」，「中國構成的威脅真實存在，且可能迫在眉睫」，還指北京「希望主宰並控制」亞洲。

    赫格塞斯並指出，有實力才能實現和平，美方不尋求與中國衝突，但不能忽視中國試圖改變區域現狀，若中共企圖以武力併吞台灣，將對印太地區乃至全球帶來毀滅性後果。

    中國國防部發言人張曉剛今天宣稱，「美方所作所為全世界都看得清清楚楚」。美方為一己私利，發動關稅戰、貿易戰；拉「小圈子」、搞陣營對抗，引發各國擔憂；強化亞太軍力部署，干涉他國內政，製造緊張局勢。

    張曉剛重提中國一貫立場，聲稱「台灣問題純屬中國內政」，並稱「中國人民解放軍將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎一切『台獨分裂』圖謀和任何外部勢力干涉」 。

    在南海議題上，張曉剛說，「中方將繼續堅持同有關國家通過對話協商妥處分歧」，「堅持依法依規維護領土主權和海洋權益，與地區國家攜手打造和平、友誼、合作之海」。

    張曉剛宣稱，中國軍隊將與地區國家一起，「共同反對霸權主義損害亞太、反對把地緣衝突引入亞太、反對任何國家任何勢力在這裡生戰生亂」。

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