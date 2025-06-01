俄鄰烏邊境2橋梁爆炸坍塌7死 官方定調「恐攻」普廷徹夜緊盯

6月1日，俄羅斯布良斯克州 一座公路橋樑坍塌並砸中下方鐵軌，導致一列駛近的火車出軌。圖為緊急救援人員在毀損的列車車廂旁聚集，現場一片狼藉。（路透）

2025/06/01 19:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯鄰近烏克蘭的布良斯克州（Bryansk region）與庫斯克州（Kursk region），5月31日深夜至6月1日凌晨發生2起橋梁遭爆炸攻擊事件，造成至少7人死亡、數十人受傷，2列火車出軌。俄羅斯官方已將此定調為「恐怖主義行為」並展開刑事調查，克里姆林宮表示，總統普廷已徹夜聽取相關簡報。

《法新社》報導，首起事件發生在布良斯克州，5月31日深夜一座公路橋梁疑遭爆炸後坍塌，直接砸中下方鐵軌上一列開往莫斯科的客運列車，導致列車出軌。布良斯克州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）在Telegram上證實，事故造成7人死亡，至少71人受傷，其中44人住院治療。俄羅斯國家鐵路公司稱，列車駕駛不幸罹難。社群媒體流傳的影片顯示，救援人員在扭曲的列車殘骸中搜尋，背景傳來尖叫聲，有目擊者驚呼：「橋怎麼塌了？裡面有孩子！」

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數小時後，6月1日凌晨，鄰近的庫斯克州一座鐵路橋梁亦遭炸毀，導致一列貨運列車出軌，部分車廂墜落至橋下公路。庫斯克州代理州長金施泰因（Alexander Khinshtein）表示，一名機車駕駛腿部受傷，全體組員已送醫。該起事故一度引發火災，但無人員死亡。

俄羅斯調查委員會發言人表示，這2起事件已被「定性為恐怖主義行為」，但未詳細說明。該委員會稍早曾在聲明中提及「爆炸」導致橋梁坍塌，但數小時後將聲明中的「爆炸」字眼刪除，未提供解釋。執政黨「統一俄羅斯黨」資深議員克利沙斯 （Andrey Klishas） 則直接指責烏克蘭是「恐怖主義飛地」。烏克蘭方面未立即對此發表評論。

克里姆林宮1日表示，普廷徹夜聽取了聯邦安全局（FSB）和緊急情況部的相關報告。俄羅斯緊急情況部已派遣隊伍前往布良斯克州現場，俄羅斯鐵路公司也派出維修列車。《法新社》記者在莫斯科市中心車站目睹家屬焦急等待從布良斯克地區生還的親人。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄國境內發生數十起破壞攻擊事件，多針對其龐大的鐵路網絡。基輔方面稱，俄羅斯利用鐵路運送部隊和武器至烏克蘭前線。烏克蘭國防部軍事總局（GUR）1日表示，一列載有食物和燃料、開往克里米亞的俄軍貨運列車遭炸毀，並稱莫斯科通往俄佔札波羅熱地區和克里米亞的主要動脈已被摧毀，但未聲稱此攻擊由GUR執行，亦未提及橋梁坍塌事件。

這2起攻擊事件發生在俄烏官員可能於伊斯坦堡舉行會談前夕，正值美國主導外交努力，試圖結束這場已持續3年的衝突。

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