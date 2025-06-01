英憂慮中俄威脅 彈藥將「全天候」生產

英國國防大臣希利（左）參觀MBDA飛彈公司工廠，機械工程總監向他展示「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈。（法新社）

2025/06/01 18:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國國防部2日將發布「戰略防衛檢討」報告，聚焦英國嚇阻敵人的「作戰準備」，並闡明英國面臨中國和俄羅斯等國構成的「直接、緊迫」威脅。英方預計斥資15億英鎊（逾617億台幣）建造至少6座軍火工廠，以強化國防工業基礎，建立彈藥「全天候」生產的能力，這也意味英國正日益轉向戰爭狀態。

英國國防部在5月31日宣布建造至少6座生產武器和彈藥的新工廠，並採購多達7000件在英國製造的長程武器，包括無人機和彈道飛彈，所需資金將納入「戰略防衛檢討」報告。國防大臣希利（John Healey）向《英國廣播公司》（BBC）表示，俄羅斯總統普廷非法入侵烏克蘭的慘痛教訓表明，軍隊的強大取決於背後的工業力量，「我們正在強化英國的工業基礎，以進一步嚇阻我們的對手，確保英國國內安全、對外強大」。他也說，此舉是向莫斯科傳遞「英國隨時準備在必要時作戰」的訊息。

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《彭博》指出，由於數十年來國防投資不足，以及近年對烏克蘭的軍援，英國的軍械庫存已枯竭。再者，英國軍隊規模也縮減至拿破崙時代以來的最低水準，因此英國政府也將額外投資15億英鎊，來改善軍隊人員住宿條件，結束軍隊逐步「空洞化」現象。據了解，英軍目前每月流失多達300名人員。此外，英國政府也承諾投資逾10億英鎊（逾411億台幣）建立「數位目標網絡」，以更好地串接英國武器系統，並加快決策速度，及時因應戰場上遭遇的敵方威脅。

據了解，新戰略計畫也是對美國總統川普要求歐洲對自身安全承擔更多責任，以及針對英國日益增加的軍事和網路威脅的回應。川普上任僅幾週後，施凱爾即宣布英國將在2027年前將國防預算從占國內生產毛額（GDP）2.3％提高到2.5％。然而，英國國防部長私下警告政府，國防經費提高到2.5％還不夠；財政部也表示，0.2％的增幅僅能讓英國維持現有軍事實力。因此，英方預計國防支出最慢會在2034年提高至3％。

英國政府表示，新戰略計畫將使英國未來4年的軍需開支達60億英鎊（逾2470億台幣），並創造約1800個就業機會，在長期戰役中支撐英軍。在野的保守黨一方面對新彈藥生產的投資表示歡迎，但影子國防大臣卡特里吉（James Cartlidge）也質疑工黨政府並未為彈藥「全天候」生產做好準備，並批評軍火採購在過去1年基本上停滯。他呼籲，為軍隊重新武裝的速度和規模，政府都應立下更遠大的野心。

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