嗆爆！菲防長當面KO解放軍上校 「這句神回」讓全場鼓掌叫好

菲律賓國防部長鐵歐多洛1日在新加坡「香格里拉對話」亞洲安全峰會上發表演說，他在此次會議中與中國官員就南海等議題激烈交鋒。（歐新社）

2025/06/01 18:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）1日在新加坡「香格里拉對話」安全論壇上，與中國官員展開激烈交鋒，直指北京強占爭議水域並壓迫人民，辛辣言詞贏得現場罕見掌聲。

《彭博》報導，在論壇座談中，兩名中國人民解放軍資深上校向鐵歐多洛提問，質疑菲律賓是否將成為美國在亞洲的代理人，或是否會對中國採取更友善態度。鐵歐多洛回應時先感謝兩人提出「偽裝成問題的宣傳說詞」，此言立即引來與會者掌聲。

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鐵歐多洛接著痛批中國在南海的領土主張，稱對北京缺乏信任是解決爭端的「最大絆腳石」。他表示：「任何理性、沒有意識形態偏見、擁有思想與言論自由的人，都會同意這種信任赤字的存在。」他更直言無法信任一個「壓迫自己人民」的國家。

自菲律賓總統小馬可仕上任以來，菲中緊張關係持續升溫。小馬可仕政府強硬反對北京對這條戰略水道的廣泛主權聲索，導致兩國船艦頻繁對峙。馬尼拉上月指控中國海警船在南沙群島桑迪礁（Sandy Cay，中方稱鐵線礁）附近，對一艘執行研究任務的菲律賓國家漁業船隻發射水砲。

「要想像中國主導的國際秩序，我們只需看看他們如何對待南海那些比自己小得多的鄰國，這與他們最初承諾的『和平崛起』背道而馳，」鐵歐多洛說道。

中國聲稱擁有南海超過80%主權，依據的是1947年一張標示模糊虛線的地圖。此主張遭菲律賓、越南、汶萊和馬來西亞駁斥。2016年國際法庭裁定中國的廣泛主張缺乏法律依據，但北京拒絕接受此裁決。

鐵歐多洛1日稍晚接受彭博電視專訪時進一步指出，中國軍隊正在「強占南海領土」，並將勢力擴展至北極和澳洲外海。他明確表示：「對我們而言，最大威脅就是中國。在這點上，我們不僅與美國立場一致，也與其他國家看法相同。」

鐵歐多洛強調，菲律賓正處於美國支持下嚇阻中國區域擴張的最前線。兩個長期盟友正加緊軍事演習以提升協同作戰能力。除了開放更多軍事基地供美軍使用（包括鄰近台灣的基地）外，馬尼拉也已與日本、紐西蘭簽署軍隊互訪協定，並與加拿大、法國就類似協議進行討論。

中國已在爭議水域建造配備軍事設施的人工島嶼，強化其擴張性主張。鐵歐多洛警告，若北京奪取菲律賓海岸附近島礁，馬尼拉擁有「多種選項」因應。「我們必須捍衛領土完整和主權，」他說，「我們已在工具箱中設計了反制突發事件的選項，並據此進行規劃與訓練。」

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