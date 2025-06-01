裁減駐韓美軍以應對中國？ 美高官改口：方案未被排除

出席新加坡亞洲安全會議香格里拉對話的2名美國國防部高官日前表示，為因應中國而裁減駐韓美軍並重新部署至印太其他區域的方案「未被排除」。（美聯社資料照）

2025/06/01 17:05

〔編譯盧永山／綜合報導〕出席新加坡亞洲安全會議香格里拉對話的2名美國國防部高官日前表示，為因應中國而裁減駐韓美軍，並重新部署至印太其他區域的方案「未被排除」，這番表態距離川普政府否認《華爾街日報》有關「正探討從韓撤軍4500餘人」的報導僅1週。分析認為，這是美方首次正式表明將裁減駐韓美軍，作為擴大海外駐軍「戰略靈活性」的一環。

南韓《東亞日報》報導，鑒於駐韓美軍裁減問題，可能引發包括要求盟友擴大軍費分擔、美國延伸威懾（核保護傘）承諾變更、重啟北韓與美國對話等朝鮮半島局勢連鎖反應，預計南韓6月3日總統大選後的新政府，將面臨「川普帳單」的課題。

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《美聯社》5月29日報導，美國國防部2名高官在赴新加坡出席亞洲安全會議香格里拉對話的專機簡報會上表示：「川普政府為有效遏制中國，正評估該地區所需軍事部署，在此過程中不排除裁減駐韓美軍。」

這2名高官強調：「針對中國的遏制力是我們的優先事項，必須與南韓政府合作實現同盟現代化，並根據地區安全環境現狀調整駐韓美軍戰備狀態。」其中1名官員說明，雖未最終決定駐軍規模，但駐韓美軍駐紮形態將優化為「兼顧北韓防禦與對中遏制力」。分析指出，這暗示美國國防部在8月發布「國家防衛戰略」（NDS）報告前，美方正測算合理兵力規模，以實現駐韓美軍在區域內的靈活運用。

南韓政府內部有評估認為，駐韓美軍實際裁減規模可能大於《華爾街日報》報導的4500餘人，並擔憂川普政府的構想可能包含駐韓美軍裁減、南韓擴充對北韓戰鬥力等同盟責任分攤擴大、現行核保護傘體系變更等朝鮮半島防務態勢整體調整，駐韓美軍裁減可能僅是當前美國政府考量的「冰山一角」。

主導「國家防衛戰略」制定的美國防部政策副部長柯爾比（Elbridge A. Colby ）一貫主張，美國海外駐軍應針對中國重新部署，盟國需增加費用及分擔責任。這意味著駐韓美軍將聚焦餘對中遏制，北韓應對則轉由南韓主導。美國國防部高官5月29日亦表示：「我們將授權盟國與夥伴為本土防禦承擔更多責任。」

南韓政府仍堅稱，「撤軍等事項未經韓美正式協商」，但據了解美方曾在非正式溝通中表態需擴大駐韓美軍戰略靈活性的立場。政府消息人士稱：「待南韓政治不確定性消除後，韓美磋商預計將正式啟動。目前判斷美政府內部仍處於意見提出的階段。」

但南韓政府內部人士擔憂，若駐韓美軍確定裁減，可能向北韓釋放韓美同盟鬆動的錯誤信號。另有觀測認為，在今後可能重啟的北韓與美國對話中，裁減駐韓美軍有可能成為協商戰略。《華爾街日報》先前也報導，相關構想是「對北韓政策非正式評估的一環」。

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