英男涉助中走私美軍火飛彈被捕 面臨引渡美國命運

遭美國起訴涉嫌向中國走私軍事技術的英國男子米勒 （John Mille，左）與家人合影。（取自臉書）

2025/06/01 16:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕63歲英國男子米勒（John Miller），因涉嫌密謀向中國走私包括飛彈、防空雷達及無人機在內的「敏感美國軍事技術」，已遭美國聯邦大陪審團起訴。他與43歲中國籍男子崔光海（Cui Guanghai，音譯）同時面臨共謀跨州跟蹤、走私及違反《武器出口管制法》等多項指控。兩人均在塞爾維亞被捕，可能面臨引渡至美國的命運。

BBC報導，米勒擁有美國永久居民身份。英國外交部證實，正向一名四月在塞爾維亞被捕的英國公民及其家屬提供領事協助。法庭文件顯示，米勒與崔光海曾討論出口可用於加密與解密的設備，並據稱為此支付了1萬美元（約新台幣29.86萬元）訂金。兩人亦被控試圖「騷擾」一名反中國政府的抗議者，手段包括在其車輛安裝追蹤器及割破輪胎。

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美國司法部副部長布蘭奇 （Todd Blanche） 稱此為對美國安及其民主價值的「公然攻擊」，強調司法部「不會容忍外國勢力在美鎮壓，亦不容敵對國滲透我國防系統。」若米勒違反《武器出口管制法》罪名成立，最高可囚20年，走私罪則可能判10年。

起訴書詳述兩人招攬採購美軍備，意圖非法輸往中國，並曾與代號「個人5」、「個人6」的兩名人士討論如何將密碼設備運出美國，提及利用小型電子產品、果汁機或馬達啟動器掩護走私。他們還被控招募FBI線人（代號「個人1」、「個人2」），圖謀阻止受害者在2023年洛杉磯APEC峰會期間抗議習近平出席。

加州中區聯邦檢察官艾塞利（Bill Essayli）指出：「起訴書指控中國外國行為者因受害者批評中國政府及其領導人而將其鎖定。」

類似騷擾計畫於2025年春再現，當受害者宣布將揭幕諷刺習及其妻的雕像後，崔米二人支付了3.6萬美元（約新台幣107.5萬元）給另兩名FBI線人（代號「個人3」、「個人4」），試圖阻止展示。

米勒與崔光海現仍拘於塞爾維亞，美國正與塞國協調引渡。檢方強調：「起訴僅為指控，被告無罪推定。」

同案落網的中國籍男子崔光海（Cui Guanghai，音譯）。（圖取自美國加州中區聯邦檢察官辦公室）

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