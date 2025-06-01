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    中國學生飲用乳爆食安問題！她喝一口不對勁 倒出一看嚇壞

    廣州老字號品牌「風行牛奶」近日被踢爆提供給學生營養午餐飲用的牛乳，明明未過期竟然已經結塊變稠。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    廣州老字號品牌「風行牛奶」近日被踢爆提供給學生營養午餐飲用的牛乳，明明未過期竟然已經結塊變稠。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    2025/06/01 19:32

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國食安又爆出問題！廣州老字號品牌「風行牛奶」近日被踢爆提供給學生營養午餐飲用的牛乳發酸，有抖音博主特地拍片「開箱」，發現尚未過期的牛奶竟然已經結塊變稠，影片曝光引發討論，但沒多久就被刪片，讓輿論進一步延燒。

    中國教育部、農業部等部門宣稱為改善中國中小學生營養狀況，自2000年起在境內170多個城市、1萬多所中小學實施「學生飲用奶計畫」，定期在課間向學童提供「優質牛奶」。廣州老字號品牌「風行牛奶」就是中國學生飲用奶的指定廠商，該公司還曾獲「中國優質乳工程認證企業」。

    近日一名來自廣東的抖音博主拍片開箱風行中國飲用奶，表示喝了一口發覺味道酸酸的，拿剪刀剪開鋁箔包倒出內容物，驚見包裝上生產日期為今年3月14日，保存期限有6個月的學生飲用奶，才過2個多月竟然已經變質成濃稠狀，甚至有結塊，氣得在影片中質問「這就是給學生吃得牛奶？」

    該影片上傳沒多久就被抖音平台刪除，但早有網友備份。旅義華僑作家李穎今天（6/1）在X平台分享影片，不少網友直言，「一點都不意外」、「手工酸奶」、「變質牛奶更適合小粉紅體質」。也有人認為，可能是保存方式不當，導致牛奶提早變質。

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