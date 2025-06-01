哈佛淪中共「海外黨校」？ 華爾街日報：從高官到紅二代都愛鍍金

哈佛大學日前舉行畢業典禮，該校長期以來深受中國政壇明日之星的青睞，但此學術交流傳統正因美方對國家安全的疑慮而面臨挑戰。（法新社）

2025/06/01 16:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》1日報導，美國頂尖學府哈佛大學數十年來為中共培訓大量中高階官員，其深度與廣度，讓部分中國觀察家戲稱其為中共「海外黨校」。此一長存的學術交流，在美中關係趨緊、川普政府擬以國安為由嚴審甚至撤銷中共關聯者學生簽證的背景下，正引爆空前關注與爭議。

報導指，哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）無疑是此類培訓的核心。其校友名單星光熠熠，不乏中國政壇要角。前中共政治局委員、2013至2018年任中國國家副主席的李源潮，2002年便參與該學院中階官員培訓。他2009年回訪時憶述，哈佛的危機管理課程，對他返任南京後成功處置一起數十人死亡的集體中毒事件至關重要，不僅及時挽救逾200條生命，更在36小時內緝獲嫌犯。

請繼續往下閱讀...

已退休的國務院前副總理劉鶴，則於1995年獲哈佛甘迺迪學院公共管理碩士，並在川普首任政府期間，擔任習近平首席貿易談判代表。

上海《解放日報》旗下「上觀新聞」2014年評論曾直指哈佛甘迺迪學院是中共「海外黨校」之首。事實上，中共自1990年代起便大規模遣官赴美，旨在汲取西方公共政策與治理經驗。

哈佛甘迺迪學院1998年起設立獎學金計畫，每年培訓約20名中國高階官員，課程涵蓋公共管理、經濟發展與社會政策，並安排參訪美國政府部門。本世紀初，哈佛更攜手北京清華大學合辦「中國領導力發展計畫」（China’s Leaders in Development），為中國地方與中央官員提供數週密集培訓。

不僅官方派遣，中共高層子女也對哈佛青睞有加。報導提及，中國國家主席習近平之女習明澤，於2010年代初其父任國家副主席及儲君期間，便以化名入讀哈佛大學。前國家主席江澤民之孫江志成、前政治局委員薄熙來之子薄瓜瓜，皆為哈佛校友。這些案例無疑加深了外界對哈佛與中國權力核心緊密相連的印象。

除了哈佛，雪城大學（Syracuse University）、史丹佛大學等美國名校，及新加坡南洋理工大學的「市長班」，亦曾培訓大量中國官員。數十年來的美中學術交流傳統，如今深陷國安疑慮與地緣政治的陰霾，前景未卜。學術開放與國家利益的平衡何尋，已成各方激辯的核心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法