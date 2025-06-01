《衛報》調查：TikTok前100名心理健康影片 半數以上含錯誤訊息

英媒調查發現，TikTok上的熱門心理健康影片，大多數都提供錯誤的建議或資訊。（路透檔案照）

2025/06/01 16:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》5月31日發布調查報告指出，短影音分享平台TikTok（抖音國際版）上前100名心理健康相關影片中，有超過一半含有錯誤訊息，包含可疑的建議、補給品和速效療法等

《衛報》選取TikTok上「#mentalhealthtips」標籤下的前100個熱門影片，並與心理學家、精神病學家和學術專家分享，探討這些影片中是否包含錯誤訊息。專家發現，在這100個提供如何應對創傷、神經多樣性（neurodivergence）、焦慮、憂鬱和嚴重精神疾病建議的影片中，有52個包含錯誤訊息，還有許多內容含糊不清或無益。

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據了解，這些可疑的影片內容包含：在淋浴時吃橘子可以減輕焦慮；推廣用於緩解焦慮、但證據不足的補給品，如藏紅花、甘氨酸鎂和聖羅勒；1小時內治癒創傷的方法；將正常的情緒體驗視為邊緣性人格障礙或虐待的指引。

倫敦國王學院神經精神病學顧問兼心理醫學研究員歐凱（David Okai）審查與焦慮和抑鬱相關的影片後表示，有些影片濫用治療性語言，例如將幸福感、焦慮和精神障礙混為一談，「這會導致對於心理疾病所造成後果的混亂理解」。

他補充說，許多影片僅根據狹隘的個人經驗和事件證據來提供整體性建議，「可能並不具有普遍適用性」。他也警告，社群媒體上時常出現的「簡短、吸睛」言論，會掩蓋更細微的治療過程；且這些內容也過度強調療效，但治療「不是魔法，不是快速解決辦法，也不是一刀切的解決方案」。

前英國衛生大臣兼國民健保署（NHS）精神病學家保爾特（Dan Poulter）審查有關嚴重精神疾病的影片後表示，其中一些影片「將日常經歷和情緒病態化，暗示它們等同於嚴重精神疾病」，這會向易受影響的人提供錯誤訊息，也會使嚴重精神疾病患者的痛苦生活經歷變得微不足道。

英國心理學會認證的心理學家約翰斯頓（Amber Johnston）審查有關心理創傷的影片後表示，雖然大多數影片都包含部分事實，但往往過於概括，同時淡化創傷後壓力症候群（PTSD）或創傷症狀的複雜性。

她解釋，每個影片都暗示每個人都有相同的PTSD經歷和類似的症狀，這些症狀都可以用30秒影片輕鬆解釋清楚。但事實是，PTSD和創傷症狀是高度個體化的體驗，無法在人與人之間進行比較，需要訓練有素且獲得認證的臨床醫師來幫助患者理解他們各自的痛苦。

她批評，TikTok正在傳播錯誤訊息，暗示存在一些普遍適用的秘密技巧和真理，而這些技巧實際上可能會讓觀看影片的人感覺更糟，認定自己失敗，因為這些技巧並不能輕易地解決問題。

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