高中生畢典結束馬上回店打工 感動百萬人獲資助升學夢

一名住在美國喬治亞州、今年剛高中畢業的18歲少年貝克，在參加完高中畢業典禮後，立即穿著畢業服返回打工的速食店工作，努力又勤奮的身影被上門顧客拍下，結果意外在網上爆紅。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/06/01 18:44

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名住在美國喬治亞州（Georgia）、今年剛高中畢業的18歲少年貝克（Mykale Baker），在參加完高中畢業典禮後，立即穿著畢業服返回打工的速食店工作，努力又勤奮的身影被上門顧客拍下，結果意外在網上爆紅，更有網友為他發起募款，並籌得超過13萬美元（約新台幣392萬元）資助他繼續升學。

綜合外媒報導，這起溫馨故事發生在今年5月21日，貝克在當天剛從米爾斯溪高中（Mills Creek High School）畢業，但他幾小時後就穿著畢業服、脖子掛著獎牌，趕回位在喬治亞州達庫拉（Dacula）的漢堡王分店繼續工作。這幅畫面恰巧被一名女顧客曼多莎（Maria Mendoza ）的注意，她隨手用手機拍下，並分享到社群平台上。

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曼多莎透露，當天也是自己女兒的高中畢業典禮，因此她看到貝克在如此重要的一天，仍選擇返回工作崗位而非慶祝狂歡，對貝克努力工作的身影深受感動。短短20秒的短片，目前吸引超過300萬次人次觀看，同時曼多莎在募資平台GoFundMe發起一項名為「從漢堡王到大學夢」的募款活動，希望能幫助貝克的升學之路。

曼多莎在募款頁面寫下，「正當許多畢業生正與親朋好友慶祝時，這名年輕人選擇了責任。他不是為了出名才這樣做，他甚至不知道自己的故事會爆紅。但成千上萬的人被他的奉獻、謙遜與工作態度所感動」，另外，曼多莎在受訪時透露，自己只是個母親，看到了貝克的堅毅與專注，覺得自己有責任做些什麼來支持他。

原本募款目標僅設定6萬美元（約新台幣181萬元），但短短10天便湧入逾13萬美元的捐款，根據募款頁面紀錄，將近千人捐款支持這名少年，許多人來自全美各地。其中一名匿名捐款者，在募款頁面寫道，「這筆錢是給你的，不是給媽媽，也不是給教會或其他人。這是投資在你未來的資本，好好使用，未來你會有更多能力幫助別人。」

報導指出，在5月26日當天，曼多莎親自前往貝克工作的漢堡王分店，並展示這筆為他募得的捐款，讓貝克驚訝地當場感動落淚，並擁抱自己母親與曼多莎。貝克透露，自己原本因財務壓力，打算先休學1年，如今則有望直接進入技職學校就讀機械工程科，「我從沒想過這種事會發生在我身上，真的非常感謝大家。」

在5月26日當天，曼多莎親自前往貝克工作的漢堡王分店，並展示這筆為他募得的捐款，讓貝克驚訝地當場感動落淚，也感謝所有慷慨捐款的好心人。（圖擷取自社群平台「X」）

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