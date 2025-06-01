美防長指中國是威脅 北京反嗆：鼓吹冷戰思維、煽動對抗

美國國防部長赫格塞斯 5月31日在新加坡舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue） 亞洲安全峰會上，指稱中國構成威脅，引發北京強烈反駁。（路透）

2025/06/01 15:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對美國國防部長赫格塞斯 （Pete Hegseth） 指稱中國構成威脅的言論，中國外交部1日予以強烈譴責，反批赫格塞斯鼓吹冷戰思維，並指責美國在區域內煽動衝突與對抗，導致華盛頓與北京之間的緊張關係進一步升級。

《美聯社》報導，中國外交部聲明指出，赫格塞斯前一天在全球安全會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue） 上，以誹謗性的指控中傷北京。聲明稱：「赫格塞斯蓄意無視區域內國家對和平與發展的呼籲，反而鼓吹集團對抗的冷戰思維。」此處指的是二戰後美國與前蘇聯之間的對峙。聲明更直指：「世界上除了美國自己，沒有任何國家配得上被稱為霸權國家」，並控訴華盛頓正在破壞亞太地區的和平與穩定。

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赫格塞斯5月31日在新加坡表示，華盛頓將加強其海外防禦能力，以因應五角大廈所認為的北京快速發展的威脅，特別是其對台灣的侵略性姿態。赫格塞斯說，中國軍隊「正在為實戰進行演練」，並強調：「我們不會粉飾太平，中國構成的威脅是真實的，而且可能迫在眉睫。」

中國的聲明則強硬回應，台灣問題完全是中國的內政，美國絕不能在台灣問題上「玩火」。聲明同時指控華盛頓在南海部署攻擊性武器，「在亞太地區煽風點火、製造緊張局勢」，意圖「將該地區變成火藥庫」。中國駐新加坡大使館週六也在臉書發文，稱赫格塞斯的演講「充斥著挑釁和煽動」。

另外，針對法國總統馬克宏警告各界不應因專注於與中國的潛在衝突而放棄烏克蘭，憂心此舉形成危險的雙重標準，中國駐新加坡大使館則批評了將台灣問題與烏克蘭戰爭相提並論的企圖。該使館在臉書貼文中並未直接提及馬克宏，但附上了一張顯示這位法國總統在新加坡論壇上的照片，並寫道：「如果有人試圖透過雙重標準的視角來譴責『雙重標準』，我們唯一能得到的結果仍然是雙重標準。」

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