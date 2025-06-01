泰國首位世界小姐冠軍！ 22歲學霸正妹積極提倡乳癌防治

泰國佳麗歐帕爾·蘇查塔·莊斯里 （Opal Suchata Chuangsri） ，5月31日在印度海德拉巴舉行的第72屆世界小姐選美大賽中贏得后冠後，向觀眾揮手致意。（美聯社）

2025/06/01 15:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國22歲政治學系學霸正妹歐帕爾·蘇查塔·莊斯里 （Opal Suchata Chuangsri），5月31日晚間在印度海德拉巴 （Hyderabad） 摘下第72屆世界小姐 （Miss World） 后冠，成為泰國首位世界小姐冠軍。她同時是「Opal for Her」乳癌防治倡議的創始人。

綜合《美聯社》及《曼谷郵報》報導，莊斯里在108位參賽者中脫穎而出，由去年冠軍捷克小姐克里斯蒂娜·皮斯科娃 （Krystyna Pyszková） 為她加冕。她在賽後表示，這不僅是個人勝利，更是每個渴望改變的年輕女孩的共同夢想，她將利用此身份做出真正改變。

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世界小姐組織主席茱莉亞·莫莉 （Julia Morley） 讚揚莊斯里是位有目標的女性，世界已準備好聆聽她的聲音。

身高180公分的莊斯里來自普吉府，精通中英泰三語，立志成為外交官。她推廣「Opal for Her」乳癌倡議組織計畫逾三年，盼藉世界小姐平台將其擴展至全球。

比賽中，莊斯里憑藉「亞洲及大洋洲多媒體挑戰賽」冠軍直入40強。在關鍵問答環節，她以照料花園比喻代表角色，並強調以善良和行動領導的重要性，最終贏得評審青睞。

衣索比亞小姐德雷耶·阿德馬蘇 （Hasset Dereje Admassu） 獲亞軍，波蘭的瑪雅·克萊達 （Maja Klajda） 獲季軍，來自法國海外大區馬丁尼克 （Martinique） 的奧蕾莉·約阿希姆 （Aurelie Joachim） 則獲得殿軍。

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