中國首對同志情侶赴泰結婚 喜喊：泰國是更自由國家

中國一對同志情侶在曼谷登記結婚，並在芭達雅舉辦婚禮。（法新社）

2025/06/01 15:26

〔編譯孫宇青／綜合報導〕跟隨台灣及尼泊爾腳步，泰國在年初成為亞洲第3個同性婚姻合法的國家，且外籍人士也有資格赴泰結婚。《法新社》1日報導，中國一對同志情侶趁著泰國「同志驕傲月」來臨，成為第一對在泰國舉辦完整婚禮的中國同志情侶，他們相信會有更多同胞跟進。

據報導，41歲的王增義（Wang Zengyi，音譯）和29歲的宋志漢（Song Jihan，音譯）在中國一次朋友聚會上一見鍾情，王說宋「很帥氣、很單純」，兩人認識愈久愈相愛。交往3年後，兩人在泰國結婚，成為首對在泰國喜結連理的中國LGBTQ情侶。

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王增義在曼谷一處登記處簽署結婚證書後表示，「泰國是一個更自由的國家，對我們同志族群也更具包容性」。他相信逐漸會有更多中國LGBTQ人士追隨他們的腳步，「我想我們是目前為止的第一對，但我希望我們能夠產生正面的影響」。

兩人是尋求仲介和顧問的協助，來安排婚禮和辦理相關手續，最終實現結婚夢。中國在1997年將同性戀合法化，但同性婚姻仍未合法，且社會對此也普遍歧視。

在泰國經營房地產業務的經紀人歐文．朱（Owen Chu），目前也協助中國同志情侶赴泰結婚。他透露，像王增義和宋志漢這樣的同志情侶，面臨的最大困難與法律文件和社會偏見有關。

他說，中國LGBTQ人士很難獲得泰國要求的單身證明，以證明他們未婚，而中國也不承認在國外登記的同性婚姻。

不過他相信，儘管中國存在官僚主義障礙，但希望在泰國結婚甚至長住的中國同志情侶人數將會增加，「中國有很多同性伴侶，市場需求很大。泰國是一個特別吸引人的地方，允許人們自由地做一些在中國不可能做的事，比如在公共場合牽手或接吻。在中國，他們可能不敢做這樣的事」。

朱先生說，簽署結婚證書這個簡單的行為對他的客戶來說意義深遠，「雖然這張紙在中國可能不被承認，但在他們心裡，他們認為這是來自世界的認可和接受」。

法律顧問克里斯．嚴（Chris Yen）則協助王增義和宋志漢向泰國政府申請正式登記結婚。他表示，只要能提供必要文件，外國人在泰國登記結婚的過程相當順利，「我相信泰國比許多其他國家更先進，因為泰國的成本相當低。他們可以在泰國停留更長時間，處理文件的速度也更快」。

在數十位親近朋友和戴著戒指的小狗簇擁下，王增義和宋志漢在芭達雅的沙灘上互相唱著情歌，接著含淚宣讀結婚誓言。蜜月旅行結束後，他們將返回中國，但希望最終在泰國退休。

王增義也告訴有同樣想法的人，生命短暫，「和自己想在一起的人在一起吧」。

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