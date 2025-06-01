南韓人「最恨國家」大洗牌！ 中國幹掉日本登頂成為大選變數

南韓首爾大林洞的華人聚居區，一家手機店的中文招牌格外醒目。隨著南韓大選臨近，反中情緒在社會上蔓延，對當地的華裔社群造成壓力。（法新社）

2025/06/01 15:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓大選前夕反中情緒高漲，最新民調顯示，中國已取代日本，成為南韓民眾心中最不信任的鄰國。這股負面情緒不僅在網路論壇延燒，也蔓延至右翼集會現場，更直接波及首爾的華人聚居區，為當地眾多華裔居民帶來沉重壓力。

《法新社》報導，韓國研究 （Hankook Research） 早在2022年進行的民調便首次揭示，南韓民眾對中國的不信任感已超越長期以來關係複雜的日本，此後數年這一趨勢並未逆轉。

請繼續往下閱讀...

報導指，前領導人尹錫悅在其任期尾聲，曾模糊提及對中國間諜活動的擔憂，此舉無疑為右翼勢力間流傳的陰謀論火上加油。然而，多位分析人士指出，近年來中韓兩國在歷史詮釋、領土爭議以及國防安全等議題上的一系列直接衝突，才是雙邊關係惡化的深層主因。

倫敦國王學院國際關係教授帕爾多 （Ramon Pacheco Pardo） 直指，中國日益增長的強硬姿態，是導致多數南韓人對今日中國缺乏好感的根本原因。

首爾政府長期以來試圖在最大貿易夥伴中國與主要安全盟友美國之間維持微妙平衡。但2016年南韓決定部署美國製「薩德」反飛彈系統 （THAAD），引發北京強烈不滿並採取經濟報復，使中韓關係急轉直下。此外，關於泡菜等韓國文化象徵起源的爭議，也持續在南韓民眾心中留下疙瘩。

尹錫悅政府時期，南韓明顯向美國靠攏並積極改善對日關係，尹政府明確選擇了與華盛頓及其盟友同一陣線。在野黨領袖李在明 若在此次大選中勝出，其對中政策可能出現調整。

首爾世宗研究所研究員張世昌（音譯）預期，北京方面或將抓住機會尋求改善雙邊關係。但李在明先前曾表示，未來台海若發生衝突與南韓無關，此番言論可能使其與視遏制中國為核心目標的美國川普政府在外交優先順序上產生摩擦，雙方政策焦點可能存在不一致。

與此同時，各式假訊息與陰謀論的傳播，無疑進一步加劇了南韓社會對中國的不信任感。《法新社》分析指出，許多流傳甚廣的虛假訊息，正是利用了民眾對中國可能進行干預的深層恐懼。

在支持前總統尹錫悅的集會中，甚至出現過歧視性的反華口號。對此，北京官方媒體《環球時報》曾發表社論，批評南韓部分「極右翼」勢力煽動排外情緒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法