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    離譜！南韓總統大選提前投票 選務人員代領丈夫選票並投下

    南韓總統大選提前投票，有投票所選務人員代替丈夫投票。韓國提前投票示意圖。（歐新社）

    南韓總統大選提前投票，有投票所選務人員代替丈夫投票。韓國提前投票示意圖。（歐新社）

    2025/06/01 14:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜至極！南韓總統大選已展開提前投票，孰料首爾江南區大峙2洞投票所1名60歲女性選務人員，竟在5月29日代替丈夫投票，今（1日）下午1時26分（台灣時間中午12時26分）被押送到首爾中央地方法院出庭。

    據韓媒《中央日報》報導，南韓總統大選提前投票從5月29日開跑，這名女子於當天中午使用丈夫的證件領走選票並投下，到了下午5時許她又拿出自己的證件領取選票，而且再度投票成功。

    投票所監票志工察覺有異後連忙報案，指稱有人重複投票，警方旋即到場逮捕女子。據了解，這名選務人員原本是江南區保健所的契約工，這次選舉負責在投票站發放選票給民眾。

    女子今天被押送到法院時，直說自己真不知道這樣是違法的；至於是否為丈夫授意、她之前是否有過同樣的代替投票行為等問題，女子僅簡短地表示「不是這樣的，對不起」。

    按照南韓《公職選舉法》規定，代替他人投票可處5年以下有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣21.6萬元）以下罰款；若是選務人員犯法則量刑加重，可判7年以下有期徒刑。

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