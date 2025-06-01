台北超越香港、北京！ 英國牛津「2025全球最佳城市」排名出爐

亞洲最佳城市是日本東京，位居第9；台北市排名第60。（資料照，歐新社）

2025/06/01 14:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國牛津經濟研究院（Oxford Economics）日前在官網公布「2025全球城市指數」（Global Cities Index 2025）榜單。根據數據顯示，全球最佳城市前3名分別為美國紐約、英國倫敦、法國巴黎；亞洲最佳城市是日本東京，位居第9；台灣方面，首都台北市排名第60，超越香港與中國北京。

綜合外媒報導，英國牛津經濟研究院公布「全球城市指數」，由40多名專業知識深厚的經濟學家團隊，評比全球1000個城市，除分析城市空間、動態、發展預測等面向，還透過經濟、環境、治理、人力資本、生活品質共5大面向，來對城市經濟進行全面評估，解析各個城市擁有的優勢、機會以及需要應對的挑戰等。

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本次排名榜首為拿下滿分100分的美國紐約，它已連續2年蟬聯冠軍寶座。根據評比專家指出，這歸功於紐約在經濟領域的亮眼表現，包含龐大國內生產毛額（GDP）、人均收入以及眾多企業總部等。另外，紐約擁有全球最多的億萬富翁，身家超過10位數美元者有123人，總資產額達7590億美元（約新台幣22.8兆元）。

總排行前10名的城市，分別為美國紐約（100分）、英國倫敦（98.5分）、法國巴黎（94.4分）、美國聖荷西（94.2分）、美國西雅圖（91.8分）、澳洲墨爾本（90.7分）、澳洲雪梨（90.6分）、美國波士頓（90.3分）、日本東京（90.3分）、美國舊金山（90.3分）。其中，亞軍英國倫敦在「人力資本」指標單項佔據全球第1名。

台灣方面，台北市位居第60名，總分75分。至於在5大指標類別的單項排名，「生活品質」排名全球第15名、人力資本第44名、治理第75名、經濟第263名、環境第283名。除了台北市進入榜單前100名，新竹（第201名）、台中（第223名）、高雄（第231名）、台南（第270名）、嘉義（第377名）的排名，都在位居在榜單前半段中。

至於台灣周遭鄰國方面，排名最歌為日本東京第9名，之後依序為南韓首爾第15名、新加坡第21名、香港第72名、馬來西亞吉隆坡第79名、日本大阪-京都第100名、中國北京第152名、印尼雅加達第159名、泰國曼谷第199名。

英國國牛津經濟研究院日前在官網公布「2025全球城市指數」（Global Cities Index 2025）榜單，其中台灣台北市排名第60。（圖擷取自「Oxford Economics」官網）

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