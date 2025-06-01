為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄鄰烏邊境大橋坍塌砸中行駛中列車 至少7死69傷

    俄羅斯布良斯克州公路橋樑坍塌事故現場，可見受損的巴士與火車車廂。（路透）

    俄羅斯布良斯克州公路橋樑坍塌事故現場，可見受損的巴士與火車車廂。（路透）

    2025/06/01 12:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯鄰近烏克蘭的布良斯克州（Bryansk region）週日（1日）凌晨驚傳重大公安意外。1座公路橋梁突然坍塌，直接砸中下方鐵軌並導致1列行駛中的火車出軌，目前已知造成至少7人死亡、69人受傷。俄羅斯官方初步聲明曾提及「非法干預運輸運作」導致事故，但隨後已刪除該說法，事故原因仍撲朔迷離。

    《路透》報導，根據布良斯克州州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）在社群平台Telegram上發布的訊息，傷者中有44人已送醫治療，其中包括3名兒童，其中1名兒童傷勢嚴重。俄羅斯緊急情況部表示，搜救行動徹夜進行，約有180名救援人員投入現場。據俄羅斯國家通訊社引述醫護人員消息，罹難者中包括列車的駕駛員。

    社群媒體上流傳的畫面顯示，在黑暗中，乘客們試圖互相幫助爬出受損的火車車廂，消防人員則在現場設法接觸受困乘客。

    對於事故原因，俄羅斯鐵路公司（Russia's Railways）最初在Telegram上稱橋梁坍塌是「非法干預運輸運作」的結果，但該貼文不久後便被刪除。另一方面，經常發布來自安全及執法部門消息的俄羅斯Telegram頻道「Baza」則引述初步消息指稱，橋梁是被人為炸毀的，但並未提供相關證據。《路透》無法獨立核實Baza的報導，烏克蘭方面則未立即對此發表評論。

    據了解，這列火車當時正從克利莫沃鎮（Klimovo）開往莫斯科。博戈馬茲指出，事故發生在布良斯克州維戈尼奇斯基區（Vygonichskyi district）1條聯邦公路上方橋梁坍塌處，該地區距離烏克蘭邊境約100公里。

    自3年多前俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，與烏克蘭接壤的俄羅斯布良斯克州、庫斯克州（Kursk）和貝爾哥羅德州（Belgorod）等地，持續發生跨境砲擊、無人機襲擊以及來自烏克蘭的秘密突襲行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播