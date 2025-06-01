俄鄰烏邊境大橋坍塌砸中行駛中列車 至少7死69傷

俄羅斯布良斯克州公路橋樑坍塌事故現場，可見受損的巴士與火車車廂。（路透）

2025/06/01 12:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯鄰近烏克蘭的布良斯克州（Bryansk region）週日（1日）凌晨驚傳重大公安意外。1座公路橋梁突然坍塌，直接砸中下方鐵軌並導致1列行駛中的火車出軌，目前已知造成至少7人死亡、69人受傷。俄羅斯官方初步聲明曾提及「非法干預運輸運作」導致事故，但隨後已刪除該說法，事故原因仍撲朔迷離。

《路透》報導，根據布良斯克州州長博戈馬茲（Alexander Bogomaz）在社群平台Telegram上發布的訊息，傷者中有44人已送醫治療，其中包括3名兒童，其中1名兒童傷勢嚴重。俄羅斯緊急情況部表示，搜救行動徹夜進行，約有180名救援人員投入現場。據俄羅斯國家通訊社引述醫護人員消息，罹難者中包括列車的駕駛員。

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社群媒體上流傳的畫面顯示，在黑暗中，乘客們試圖互相幫助爬出受損的火車車廂，消防人員則在現場設法接觸受困乘客。

對於事故原因，俄羅斯鐵路公司（Russia's Railways）最初在Telegram上稱橋梁坍塌是「非法干預運輸運作」的結果，但該貼文不久後便被刪除。另一方面，經常發布來自安全及執法部門消息的俄羅斯Telegram頻道「Baza」則引述初步消息指稱，橋梁是被人為炸毀的，但並未提供相關證據。《路透》無法獨立核實Baza的報導，烏克蘭方面則未立即對此發表評論。

據了解，這列火車當時正從克利莫沃鎮（Klimovo）開往莫斯科。博戈馬茲指出，事故發生在布良斯克州維戈尼奇斯基區（Vygonichskyi district）1條聯邦公路上方橋梁坍塌處，該地區距離烏克蘭邊境約100公里。

自3年多前俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，與烏克蘭接壤的俄羅斯布良斯克州、庫斯克州（Kursk）和貝爾哥羅德州（Belgorod）等地，持續發生跨境砲擊、無人機襲擊以及來自烏克蘭的秘密突襲行動。

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