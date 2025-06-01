韓男受安眠藥影響駕車暴衝釀1死7傷 法官判緩刑

南韓大田市男子在受安眠藥影響下開車造成1死7傷，法官考量到各種因素判處緩刑。大田法院示意圖。（圖擷自大田地院官網）

2025/06/01 12:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大田市1名47歲男子在受安眠藥影響下，於2023年2月6日上午9時55分駕車外出時暴衝，造成1死7傷的慘劇，大田地方法院法官如今考量到他沒有前科、和受害者家屬達成和解等因素，判處3年有期徒刑同時緩刑5年。

據《韓聯社》報導，被告長期患有憂鬱症和恐慌症，於肇事前1晚服用含唑吡坦（Zolpidem）的安眠藥使蒂諾斯（Stilnox）入睡，起床後駕車行經大田西區關雎洞十字路口時，與對向車道的車輛相撞導致66歲老翁喪命。

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被告緊接著又撞擊多輛汽車才停下，造成另外7人受傷，事後調查發現他在速限60公里的路段開到時速108公里。然而，在開庭時被告仍堅稱自己並未受到藥物影響，畢竟當時距離他服藥已過去一段時間。

對此，法官認為被告在服用安眠藥後雖然經過了1晚，但還是處於難以正常駕駛的狀況，不僅無法按照速限行駛，在操控車輛轉彎和煞車等方面也出現了困難。

不過，法官同時也表示，考慮到被告之前沒有犯罪紀錄、和受害者家屬和解獲得原諒、因這起車禍導致殘障必須依靠輪椅等因素，最終依危險駕駛致死罪嫌判刑3年、緩刑5年。

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