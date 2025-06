畫面曝！印度男霸氣牽老虎欲自拍 下秒遭撲倒猛攻險喪命

2025/06/01 14:00

〔即時新聞/綜合報導〕泰國普吉島知名景點「老虎王國」(Tiger Kingdom)近日發生驚悚事件,一名印度籍男子在與老虎近距離互動時遭猛獸撲咬,畫面被遊客拍下並上傳社群媒體,引發關注與議論。雖然男子僅受輕傷,但這起事件已掀起熱烈討論。

綜合外媒報導,當時該名男子牽著老虎鍊子行走,接著蹲下想與老虎自拍,一名訓練員則試圖以棍棒指示老虎坐下,豈料老虎突然暴躁失控並猛撲男子,嚇得他驚聲尖叫。現場工作人員見狀急忙介入,仍依舊無法阻止老虎攻擊,陷入一片混亂。

這段影片在社群平台「X」掀起廣泛討論,有人指出男子當時撫摸老虎背部等敏感部位,可能引發老虎不滿。儘管發文者表示男子僅輕傷無礙,仍有不少人痛斥園方將野生動物當娛樂工具,也質疑其動物訓練與保護措施。

老虎王國是普吉島熱門旅遊地標,號稱提供與大型貓科動物「安全互動」的體驗,動物皆經過「正向強化」訓練,未使用鎮靜劑或其他藥物,也未移除爪牙。然而,多年來該園區持續受到動保團體質疑,認為這類設施將野生動物商品化,違背保育精神。

