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    畫面曝！印度男霸氣牽老虎欲自拍 下秒遭撲倒猛攻險喪命

    印度一名男子近日到泰國普吉島「老虎王國」參觀，孰料遭老虎撲倒受傷。（本報合成，擷取自@sidhshuk/X）

    印度一名男子近日到泰國普吉島「老虎王國」參觀，孰料遭老虎撲倒受傷。（本報合成，擷取自@sidhshuk/X）

    2025/06/01 14:00

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島知名景點「老虎王國」（Tiger Kingdom）近日發生驚悚事件，一名印度籍男子在與老虎近距離互動時遭猛獸撲咬，畫面被遊客拍下並上傳社群媒體，引發關注與議論。雖然男子僅受輕傷，但這起事件已掀起熱烈討論。

    綜合外媒報導，當時該名男子牽著老虎鍊子行走，接著蹲下想與老虎自拍，一名訓練員則試圖以棍棒指示老虎坐下，豈料老虎突然暴躁失控並猛撲男子，嚇得他驚聲尖叫。現場工作人員見狀急忙介入，仍依舊無法阻止老虎攻擊，陷入一片混亂。

    這段影片在社群平台「X」掀起廣泛討論，有人指出男子當時撫摸老虎背部等敏感部位，可能引發老虎不滿。儘管發文者表示男子僅輕傷無礙，仍有不少人痛斥園方將野生動物當娛樂工具，也質疑其動物訓練與保護措施。

    老虎王國是普吉島熱門旅遊地標，號稱提供與大型貓科動物「安全互動」的體驗，動物皆經過「正向強化」訓練，未使用鎮靜劑或其他藥物，也未移除爪牙。然而，多年來該園區持續受到動保團體質疑，認為這類設施將野生動物商品化，違背保育精神。

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