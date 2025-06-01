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    白宮證實NASA署長提名人選有變 馬斯克盟友遭撤

    白宮原本提名企業家艾薩克曼出任美國國家航空暨太空總署署長，但隨著艾薩克曼竹親密盟友億萬富豪馬斯克去職，提名的人選也傳出生變。（法新社）

    白宮原本提名企業家艾薩克曼出任美國國家航空暨太空總署署長，但隨著艾薩克曼竹親密盟友億萬富豪馬斯克去職，提名的人選也傳出生變。（法新社）

    2025/06/01 17:02

    〔中央社〕白宮今天表示，美國總統川普打算撤銷提名企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長。

    法新社報導，艾薩克曼為億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的親密盟友。川普去年12月在重返白宮前曾表示，他希望艾薩克曼這位電子支付公司Shift4 Payments執行長、首位太空漫步的民間太空人來擔任下一任NASA署長。

    但「紐約時報」（The New York Times）今天報導指川普將撤銷這項提名，並引述匿名消息人士說，總統在得知艾薩克曼曾捐款給知名的民主黨人士之後，作出上述決定。

    當被問到紐時的報導時，白宮證實這項提名有變動。

    白宮在給法新社的一封電子郵件中表示：「至關重要的是，下一任NASA署長必須完全符合川普總統的『美國優先』（America First）議程。」

    「川普總統很快就會親自宣布替代人選。」

    法新社報導，由於馬斯克昨天正式離開在政府效率部（DOGE）的職位，白宮今天宣布更換NASA署長提名人選似是進一步疏遠馬斯克。

    據報導，馬斯克曾直接向川普遊說，讓艾薩克曼擔任NASA署長。由於艾薩克曼與馬斯克的太空科技公司SpaceX有過重大商業往來，這引發外界質疑可能存在利益衝突。

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