傳濫用K他命搖頭丸！ 馬斯克澄清已停用 怒批《紐時》造假

馬斯克在告別白宮記者會上表示，右眼眼角瘀青是跟5歲兒子玩的時候被打到的。（美聯社）

2025/06/01 09:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕馬斯克近日深陷濫用藥物爭議。《紐約時報》報導指控，這位億萬富豪大量使用K他命等藥物，甚至引發膀胱問題。馬斯克5月31日在其社群媒體X發文反擊，強調目前未使用藥物，並怒斥該報「胡說八道」。

《紐約時報》5月30日刊文稱，馬斯克曾大量使用強效麻醉劑K他命，導致膀胱問題，並指這位全球首富去年還曾服用搖頭丸（ecstasy）與迷幻蘑菇（mushrooms），甚至隨身攜帶藥盒。報導提到，尚不清楚馬斯克在今年1月川普上任後，擔任「政府效率部」（ DOGE）負責人期間是否持續用藥。

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馬斯克在X平台澄清：「我要明確說，我現在沒有吸毒！《紐約時報》完全在胡扯」（ lying their ass off）。他進一步解釋：「幾年前我確實試過醫師開立的處方K他命，也在X上公開說過，這不是什麼新鮮事。它幫助我走出低潮，但之後我就沒再碰了。」

《紐時》報導刊出前，馬斯克5月30日在白宮橢圓形辦公室參加一場告別活動，結束他在「政府效率部」的成本削減工作，該部門已裁撤數萬名公務員。活動中，他明顯的黑眼圈引發外界關注，與濫藥指控一同成為焦點。《紐約時報》還提及馬斯克過去的怪行，例如去年曾做出類似納粹的敬禮。

對於黑眼圈，馬斯克解釋是與幼子X玩耍時所致。他說：「我讓他打我臉，他就打了。結果證明，哪怕是五歲小孩打臉，也真的很痛。」

同日稍晚，記者問川普是否知情馬斯克「常態性用藥」，川普回應：「我不知道。」隨後補充：「我覺得伊隆是個很棒的人。」

馬斯克曾坦承使用K他命，稱其為治療「負面心態」的處方藥，並認為這對工作有益。此次事件經《紐時》報導與馬斯克的強烈反駁後，這位科技巨擘的私生活與健康狀況再度引發熱議。

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