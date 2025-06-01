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    美國律師使用ChatGPT寫訴狀 遭到法院定罪

    美國猶他州5月1名律師因使用ChatGPT撰寫訴狀而被定罪。（路透檔案照）

    美國猶他州5月1名律師因使用ChatGPT撰寫訴狀而被定罪。（路透檔案照）

    2025/06/01 10:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州5月1名律師因使用ChatGPT撰寫訴狀而被定罪，對此，這名律師直接坦承疏失，指出是事務所內的1名助理製作該訴狀，現已將該助理解雇，並承諾會退回客戶案件以及相關律師費用。

    根據《ABC4》報導，美國猶他州律師貝德納（Richard Bednar）於5月遭到法院定罪，原因是提交的訴狀使用虛假引證，即使用未真實存在的案件引述，訴狀中提到名為「Royer v Nelson」的案件在任何法律資料庫中都不存在，調查後發現該案件只能在ChatGPT中找到，並且與該訴狀內文完全無關。在事件爆發遭到質疑後，貝德納直接承認該訴狀確實使用了ChatGPT編撰。

    貝德納指出，訴狀是由事務所內的1名助理使用ChatGPT撰寫，現已將其解雇，同時事務所將承擔所有錯誤。5月法院裁定，事務所須退回客戶案件費用以及支付所有相關律師支出，並向猶他州非營利性法律組織捐贈1000美元（約新台幣2.9萬），對此貝德納表示將會全部接受。

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